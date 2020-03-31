Главная » Новости Украины и Новороссии

Земельный вопрос их испортил…

02:15. 31 марта 2020 170 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Так забавно читать ленту, где клянут Зеленского за сговор с Порошенко.
А ведь сколько раз говорилось, что принципиально Зеленский от Порошенко не отличается, не считая спецэффектов для доверчивой публики и пустой риторики из цикла "голосуй сердцем".
В итоге, некоторые особо доверчивые, которое не поняли этого ранее, наконец то дождались очередного очевидного олигархического договорняка, где избирателей Зеленского (или вернее сказать, "электоральную массу"), в очередной раз прокинули, как это обычно и бывает на Украине с голосовавшими за "не такого как эти".
На практике же особой разницы нет. Может теперь дойдет? Хотя кого я обманываю…
И поэтому сегодня достаточно занимательно смотреть на крики "Я думал он такой, а он вон какой" и "Я думал он посадит Порошенко, а он вместе с ним продал украинскую землю", а также "я за него голосовал, потому что он против Порошенко, а он теперь сам с Порошенко".
Кто-то слишком много смотрел сериалов про Голобородько и оторвался от реальности украинской политики, которая по части предательства весьма предсказуема, достаточно на ту же "Партия регионов" посмотреть или Соц.партию Мороза. Зеленский тут не первый и не последний.



Поэтому Порошенко не сидит.
Поэтому Аваков по-прежнему министр МВД.
Поэтому США вертят киевской политикой как хотят.
Поэтому война на Донбассе продолжается и будет продолжаться.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5752403.html

Метки: Зеленский, идиоты, олигархия, порошенко, Украина, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-245 за 18 февраля 2012
...оладьи, которому ничего не стоит испортить жизнь тысячам людей. Но тогда...России повстанцы подняли красное знамя.Земельный вопрос остро стоял в стране до... Центральная рада почему-то считала земельный вопрос не главным, озаботившись проблемами «державотворення...
Новости Украины и Новороссии 18 июня 2017
...комбикормовые и крупяной заводы. Земельный вопрос Еще в 2013 году ... так: как Парфенов «испортил эфир» украинскому пропагандисту (...простой ответ на этот вопрос — потому что собственность ...” и “активисты” поднимут вопрос национализации предприятий Ахметова, и ...
Новости Украины и Новороссии 20 ноября 2016
... качестве наемной силы в рэкете, «земельных вопросах», переделе собственности, ну и, конечно... бы, ситуация хрестоматийная: «злочинна влада» испортила жизнь сотням тысяч мужиков, и...
Бэкграунд, выпуск-328 за 30 ноября 2013
...соглашения - наши украинские интересы. Вопрос подписания или неподписания должен быть..., пригласили руководителя предприятия-арендатора земельных паев, отобрали письменное объяснение ...хорошо рассчитывался, а потом совсем испортился. Не знаю, чего так...
Новости Украины и Новороссии 09 августа 2019
... цифры приводит украинское Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» и ... он озвучил ближайшие планы: провести земельную реформу, большую приватизацию, узаконить казино..., что его отношения с Порошенко испортились после того, как он решил...
Голод в царской России
...и высокоморальный народ-богоносец, который испортили гады-большевики, «лучших людей,...перед правительством, потрясающую картину земельной неурядицы и нищеты земледельческого ... Дубровок, поставив ребром вопрос о необходимости земельной реформы, хотя бы ...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 4190 2532
    Михан 31 марта 2020 в 9:27

    Давайте как нибудь без порошенко-не приятная личность и у него противная рожа!

    Ответить
    1
  • 960 728
    Леонид 31 марта 2020 в 10:36

    Что-то не вижу разницы между хохлом и евреем, для которых народ на территории Украины – простое *****…
    Примечаю: хохлы – это объевреенные украинцы, по истории,- люди, склонные к лжи и предательству…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)