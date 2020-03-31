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Хвала брате Си

11:13. 31 марта 2020 69 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


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Прочее.

1. РФ отправила в США (!) самолет с медицинской помощью для борьбы с коронавирусом. Трамп заявил, что "это было мило". Заголовок "Россия отправляет помощь США" ок. Пригорело по обе стороны Атлантики (обзор реакций в американских соц.сетях сделаю отдельно).
2. В Подмосковье до 1 июля отменили плату за капитальный ремонт. Плюс запретили посещать букмекерские конторы https://covid.mz.mosreg.ru/novostdetalno_11_13565/ Интересно, а на что ставили, если большинство крупных спортивных мероприятий уже отменили.
3. Госдума приняла закон о праве вводить полный или частичный режим ЧС, с сопутствующим расширением полномочий правительства. Полагаю, в апреле, в том или ином виде ЧС увидим.
4. Дед с Хмельницкого четко поясняет https://www.youtube.com/watch?v=-OEwdTdx3pk за коронавирус на Украине. И смешно и грустно.
5. У нас в городе отменили штрафы за коммуналку, а судебные приставы перешли на удаленку. Рынки переведены на семидневку, непродовольственные магазины закрыты (арендная плата с закрытых магазинов на время действия карантина взыматься не будет).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5752628.html

Метки: коронавирус, медицина

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 3941 2673
    Сергей 31 марта 2020 в 13:35

    Россия очень правильно отправила помощь в США. Ей ведь очень интересно, чем американский коронавирус отличается от других коронавирусов. И она это узнает, так или иначе, и чем раньше, тем ей это лучше. Всё просто и понятно.
    Нет, я ни в коем случае не опошляю “хорошее дело”, но в политике всякое дело, хорошее оно или плохое, оно всегда имеет очень много приложений,
    и политика – искусство в любой ситуации находить себе полезное.

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  • 12837 6233
    BlackCat 31 марта 2020 в 13:36

    О чем, собственно, я вчера и говорил.

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