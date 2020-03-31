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Теперь Россия может выйти из договора о продаже Аляски США

21:15. 31 марта 2020 139 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Источник: planet-today.ru

Логика и право на стороне России в вопросе «выхода из договора» об Аляске. Дональд Трамп разорвал Договор о РСМД (ракетах средней и меньшей дальности), на что Владимир Путин имеет полное моральное право заявить о выходе РФ из договора о продаже Аляски. Об этом пишет в своей статье политолог и публицист Николай Стариков.

«18 октября 1867 года в Новоархангельске (ныне Ситка) состоялась официальная церемония передачи Русской Аляски в состав Северо-Американских Соединенных Штатов (САСШ). Согласно подписанному между Петербургом и Вашингтоном 30 марта 1867 года договору, американцы приобретали у России 1 519 тыс. квадратных километров территории (Аляску с близлежащими Алеутскими островами) за сумму в 7 200 тыс. долл. (14 320 тыс. руб. по тогдашнему курсу). Этот договор действует до сих пор. Что любопытно, договор между Россией и САСШ был договором цессии, то есть уступки, а не продажи!», – напомнил он.

Стариков перечислил аргументы в пользу или в оправдание шагов Вашингтона по выходу из договора о РСМД:

— договор устарел, так как подписывался в другой геополитической реальности. О его моральном устаревании говорят даже такие факты, что с тех пор, к примеру, появились беспилотники, о которых понятия не имели в 1987 году;

— в разрыве договора виновата сама Россия, которая его якобы постоянно нарушает;

— ракеты средней дальности — основа ядерных сил Китая, и угроза Трампа выйти из Договора по РСМД больше направлена против Китая, чем России. А значит, вроде как и неважно, что Штаты нарушат свои обязательства в отношении нашей страны, ведь метят они якобы вовсе не в нас;

— помимо Китая, подобные ракеты имеет Пакистан, Индия, Иран и Северная Корея и т. д.

Он отметил, что данный договор обязались соблюдать не только Россия и США, но также Украина, Белоруссия и Казахстан: «Выход Вашингтона из договора означает, что в Киеве получают законное право разработать или разместить на своей территории американские ракеты подобного класса с необычайно малым подлетным временем. То есть выход США из договора способен создать русофобское государство на наших границах, называющее нас «агрессором» и вооруженное смертоносным оружием. При этом безопасности самих США ничего не будет угрожать — в случае разыгрывания карты «они сами все создали и приняли на вооружение».

В итоге наступает новая реальность, в которой правомерно заявить о возможности России выйти из договора о передаче Аляски американским друзьям и партнёрам с использованием их же аргументов:

— договор устарел, так как подписывался в другой геополитической реальности;

— в разрыве договора виноваты сами США, которые не только постоянно нарушают вообще все договоры, но и нарушали этот конкретный (американская сторона не выполнила всех условий договора!);

— выход России из этого договора направлен не против США, но на расширение торговых возможностей России, которому так будет удобнее конкурировать в торговой сфере с Китаем;

— Россия как правопреемница СССР готова вернуть Соединенным Штатам 7 млн 200 тыс. долларов и, выйдя из договора цессии, вернуть Аляску под свою юрисдикцию. Тем более что для этого есть все юридические основания (в договоре говорится об уступке территории, но не сказано, на какой срок, то есть здесь отсутствует традиционная для русских дипломатических трактатов формула «на вечные времена»);

— будучи последовательными борцами за права человека и защищая имущественные права наследников владельцев Российско-Американской компании, которая осваивала и управляла нашими заокеанскими территориями, Российская Федерация вынуждена признать договор с САСШ 1867 года ничтожным и заявить о выходе из него.

Стариков уверен, что заданная Белым домом логика вполне применима к такому решению. Другой вопрос – пресловутые двойные стандарты, которые Вашингтон применяет по своему усмотрению.

Источник: https://nstarikov.ru/teper-rossija-mozhet-vyjti-iz-dogovora-o-prodazhe-aljaski-ssha-114365

Метки: чит.клуб

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 3008 2424
    Антон 31 марта 2020 в 21:48

    Языком болтать – не кирпичи ворочать, а на практике попробуй осуществи. Да и нужна ли нам сейчас Аляска? Во враждебном окружении (США, Канада). Как защищать ее будем? А содержать как? Мы свои нынешние территории обустроить никак не можем.

    Такие мечты возможно воплотить в жизнь, только когда (если) Америка ослабнет или рухнет, а Россия станет мощной экономической державой. А сейчас, как говорится, не до жиру, быть бы живу.

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  • 14934 312
    Русофил 31 марта 2020 в 21:54

    Трампу за то что договор разорвал самолёт с таблетками подарили))

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