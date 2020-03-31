Штрафы за нарушение самоизоляции помогут избежать итальянского сценария распространения коронавируса

В Госдуме РФ приняли законопроект, ужесточающий административное наказание за нарушение режима самоизоляции. Это необходимая мера для того, чтобы несознательные граждане поняли потенциальную опасность ситуации и начали соблюдать режим самоизоляции.

Либеральная тусовка пытается дезинформировать граждан и внушить, что подобные карантинные меры якобы нарушают их права. Это намеренная провокация, нацеленная на то, чтобы власти потеряли контроль над распространением коронавирусной инфекции. Тем самым так называемые «оппозиционеры» пытаются реализовать свои политические амбиции.

При этом в РФ введены лишь ограничительные меры, а не карантин. Гражданам не воспрещается посещать продуктовые магазины, аптеки и выгуливать собак рядом с домом. При этом согласно опросу на сайте Superjob 53 % респондентов проголосовали за тотальный карантин. Это свидетельствует о том, что большинство россиян осознают существующую опасность.

Стоит отметить, что в Европе наказания ещё более жёсткие. Например, в Италии за нарушение режима самоизоляции предусмотрено лишение свободы на 3 месяца. В Испании штраф за несоблюдение установок властей достигает 600 тыс. евро. Ещё более жёсткие меры предусмотрены в Израиле, где за нарушение карантина можно оказаться за решёткой вплоть до 7 лет. Однако наказания были введены слишком поздно, а граждане вели себя безответственно. В итоге это привело к настоящей катастрофе. В США и некоторых европейских государствах от коронавируса ежедневно гибнут сотни человек.

Стоит понимать, что меры, принимаемые властями, направлены исключительно на обеспечение безопасности граждан. А всевозможные провокаторы, пытающиеся саботировать режим самоизоляции, несут настоящую угрозу всему российскому обществу.