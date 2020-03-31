Главная » Здоровье, Политика

Штрафы за нарушение самоизоляции помогут избежать итальянского сценария распространения коронавируса

19:34. 31 марта 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В Госдуме РФ приняли законопроект, ужесточающий административное наказание за нарушение режима самоизоляции. Это необходимая мера для того, чтобы несознательные граждане поняли потенциальную опасность ситуации и начали соблюдать режим самоизоляции.

235593_800.jpg

Либеральная тусовка пытается дезинформировать граждан и внушить, что подобные карантинные меры якобы нарушают их права. Это намеренная провокация, нацеленная на то, чтобы власти потеряли контроль над распространением коронавирусной инфекции. Тем самым так называемые «оппозиционеры» пытаются реализовать свои политические амбиции.

При этом в РФ введены лишь ограничительные меры, а не карантин. Гражданам не воспрещается посещать продуктовые магазины, аптеки и выгуливать собак рядом с домом. При этом согласно опросу на сайте Superjob 53 % респондентов проголосовали за тотальный карантин. Это свидетельствует о том, что большинство россиян осознают существующую опасность.

Стоит отметить, что в Европе наказания ещё более жёсткие. Например, в Италии за нарушение режима самоизоляции предусмотрено лишение свободы на 3 месяца. В Испании штраф за несоблюдение установок властей достигает 600 тыс. евро. Ещё более жёсткие меры предусмотрены в Израиле, где за нарушение карантина можно оказаться за решёткой вплоть до 7 лет. Однако наказания были введены слишком поздно, а граждане вели себя безответственно. В итоге это привело к настоящей катастрофе. В США и некоторых европейских государствах от коронавируса ежедневно гибнут сотни человек.

Стоит понимать, что меры, принимаемые властями, направлены исключительно на обеспечение безопасности граждан.  А всевозможные провокаторы, пытающиеся саботировать режим самоизоляции, несут настоящую угрозу всему российскому обществу.

 

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новые штрафы за фейки о коронавирусе и игнорирование карантина
... также и уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Поправки вносятся.... Если же нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, то штраф от 1...до 7 лет.Ранее за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по...
О штрафах за нарушения на митингах
...чтениях законопроект о существенном повышении штрафов за нарушение порядка проведения митингов и...одиночку. Раньше ситуация со штрафами за нарушение на митинге выглядела вот ...относитесь к поправкам, которые увеличивают штрафы за нарушения на митингах? П: При...
Долговой террор. У коллекторов, работающих на банки, нашли сотни нарушений
...агентств, работающих с крупными банками, нарушения — обычное дело. Среди нарушителей есть... проверки не уточняется, максимальный штраф за такое нарушение — 200 тысяч рублей. Такое... они находят нарушения, то обращаются в суд. Величину штрафа в итоге определяет...
В ЛАТВИИ СТАЛИ ЧАЩЕ ШТРАФОВАТЬ ЗА РУССКУЮ РЕЧЬ
...о применении штрафа можно лишь в том случае, если нарушение выявлены в...административный кодекс, которые существенно повышают штрафы за нарушение языкового законодательства (в частности...долларов). В случае повторного нарушения грозит штраф от 200 до 500 латов...
Минюст предложил штрафовать за репосты материалов незарегистрированных СМИ
.... Кроме того, предлагается ввести штрафы для СМИ за непредоставление информации...СМИСтатья 33.9 нового Кодекса (нарушение порядка изготовления или распространения продукции...незарегистрированного средства массовой информации влечет штраф на граждан в размере ...
Штрафы резко возрастут после Нового Года
... серьезно ужесточают наказание за ряд нарушений ПДД – речь идет о так... поверхности соответствующей цветографической схемы будут штрафовать на 5 тысяч рублей, должностных... отметим, что даже введение новых штрафов – это пока «цветочки». «Ягодки» появятся...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)