Шокирующий ответ

Весь мировой опыт прошлого и нынешнего столетия свидетельствует о том, что иностранный капитал приходит в другие страны не для того, чтобы решать экономические и социальные проблемы этих стран, а для того, чтобы их грабить. Эксплуатируя дешевую (порой почти бесплатную, рабскую) рабочую силу, вывозя природные ресурсы и получая бешеные прибыли, которые также вывозятся из этих стран.....

Проект «20 вопросов Владимиру Путину». Это ответы президента Российской Федерации на вопросы, задаваемые ему корреспондентом ТАСС .

На днях была опубликована стенограмма двенадцатой серии интервью Владимира Путина, которая получила название «Путин о бизнесе, большом и малом».

«Сколько утекло из страны за это время?» Имеется в виду, сколько денег утекло. Президент отвечает: «За это время утекло не много денег…». Андрей Ванденко: «Не много?» Владимир Путин: «Если иметь в виду, сколько притекло. Можно посчитать. Отток капитала имеет место быть, это совершенно очевидно. Но в разные годы это было по-разному. Это на самом деле естественный процесс — притока и оттока. Но чем более стабильными у нас будут правила игры, чем более надёжной будет защита инвестиций, собственности, имущества, тем, конечно, людям, которые вкладывают инвестиции, вкладывают деньги, будет спокойнее».

Для начала отмечу: эти и другие части интервью выражают озвучиваемую президентом на протяжении многих лет надежду на то, что «заграница поможет». Что в России придут иностранные инвестиции и вдохнут жизнь в умирающую российскую экономику. Также повторен уже тысячу раз озвучивавшийся президентом тезис, что для того, чтобы иностранный капитал пришел в Россию, надо создать в стране «благоприятный инвестиционный климат».

Весь мировой опыт прошлого и нынешнего столетия свидетельствует о том, что иностранный капитал приходит в другие страны не для того, чтобы решать экономические и социальные проблемы этих стран, а для того, чтобы их грабить. Эксплуатируя дешевую (порой почти бесплатную, рабскую) рабочую силу, вывозя природные ресурсы и получая бешеные прибыли, которые также вывозятся из этих стран. Все это было разжевано еще в книге В.И. Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916 г.). Особенно в объяснении третьего экономического признака империализма, в котором говорится о том, что вывоз капитала из главных центров мирового капитализма становиться преобладающим по сравнению с вывозом товаров. Президент учился в советское время и не мог не читать эту книгу, которая входила в список обязательной литературы. Интересно, он уже ее начисто забыл?

Неловко становится за президента, когда он ссылается на рейтинговые оценки Doing Вusiness, разрабатываемые Всемирным банком. Вообще ссылаться на показатели, выходящие из недр всяких иностранных компаний и банков, с моей точки зрения, не очень прилично для любой страны, претендующей на звание «суверенной». Вот от оценок большой тройки международных рейтинговых агентств (являющихся частными компаниями) мы, слава Богу, постепенно начинаем отходить. Надо было бы и об индикаторе Doing Вusiness (DB) забыть, ибо он уже давно имеет дурную репутацию.

Первый рейтинг DB был опубликован в 2005 году. Тогда на первом месте оказалась Новая Зеландия. С 2007 по 2016 гг. рейтинг неизменно возглавлял Сингапур, с 2017 года лидерство вернула себе Новая Зеландия.

Уже на старте рейтинговая система DB подверглась критике. Отмечалось, что она основывается только на изучении и квантификации законов, постановлений и правил, касающихся ведения предпринимательской деятельности. Индекс не учитывает более общие условия, такие как инфраструктура, инфляция, преступность, коррупция, доходность бизнеса и прочие. Между оценками ВБ и реальной картиной экономического положения отдельных стран, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Рейтинг ВБ представляет собой оценки не реальной, а «бумажной» экономики. Рейтинговые оценки DB имеют ярко выраженную политическую окраску.

Так, уже несколько лет в первую десятку рейтинга входит Грузия. Она гордо соседствует с Новой Зеландией, Сингапуром, Данией, Гонконгом и Южной Кореей. Оказывается, что в одной из беднейших стран Европы условия ведения бизнеса лучше, чем в США. Такой результат для страны, чей ВВП на душу населения в текущих ценах едва перевалил за 4 тыс. долл., вызывает изумление. Непонятно также, почему значительная часть ее трудоспособного населения ищет работу за пределами своей страны.

Время от времени в рейтингах Всемирного банка на высоких строчках оказываются такие страны, как Замбия или Руанда, опережая ряд европейских стран. Эксперты объясняют эти парадоксы очень просто: речь идет не об условиях ведения бизнеса «вообще», а об условиях ведения бизнеса транснациональными корпорациями (ТНК).

В начале текущего десятилетия была создана независимая группа экспертов, которая должна была подготовить заключение о целесообразности продолжения Всемирным банком подготовки рейтинговых оценок. Группа в 2012 году предложила прекратить такую деятельность. Однако вставший у руля Всемирного Банка новый руководитель Джим Йонг Ким спас систему DB. Он поклялся пересмотреть рейтинговую систему, сделать ее более «прозрачной» и «объективной». Однако почти ничего не изменилось.

А вот в прошлом году во Всемирном банке произошел настоящий скандал. Главный экономист ВБ Пол Ромер 12 января 2018 посмел подвергнуть публичной критике рейтинг DB. Это вызвало панику во властных структурах Вашингтона и затем Пол Ромер был уволен из Всемирного банка (бывший профессор экономики в университете Нью-Йорка вернулся на прежнее место работы). Дополнительные подробности о скандальном показателе «Doing business» можно узнать из моей статьи: «Профессор Катасонов: Россия, действительно, „бумажный тигр“. Как министр Орешкин по отчетам Швейцарию, Францию, Бельгию, Нидерланды обогнал».

Теперь о цифре прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику России. Президент назвал свыше 540 млрд. долларов. Тут он достаточно точен. Согласно данным Банка России, на конец третьего квартала прошлого года сумма накопленных в российской экономике ПИИ была равна 550 млрд долл. Но давайте разбираться, что стоит за этими иностранными инвестициями.

Вот, например, распределение ПИИ в российскую экономику в 2016 году: 68,5% пришлось на добычу полезных ископаемых, еще 10% - на финансы (включая страхование), еще 5% - на оптовую и розничную торговлю. На все отрасли обрабатывающей промышленности пришлось всего 15%. Нетрудно понять, что иностранный капитал в форме прямых инвестиций закрепляет сырьевую структуры российской экономики.

Но наибольшее удивление вызывает заявление президента насчет того, что, мол, из страны «утекло не много денег… Если иметь в виду, сколько притекло… Отток капитала имеет место быть, это совершенно очевидно. Но в разные годы это было по-разному. Это на самом деле естественный процесс — притока и оттока». Президент демонстрирует полное спокойствие. Слова его излучают оптимизм. Чтобы развеять сомнения пессимистов, он добавляет: «Можно посчитать». Возникает вопрос: а разве помощники и советники Владимира Владимировича этого не делают, не подсчитывают сальдо международного движения капитала России? Ведь это несложно сделать, обратившись к платежному балансу, который на годовой, квартальной и месячной основе разрабатывается Банком России.

Так вот, подсчеты по платежному балансу показывают, что с 2000 года суммарный чистый отток капитала из России составил 681 млрд долларов. В расчете на год в среднем получается по 34 млрд долл. За все двадцатилетие было всего два или три года, когда сальдо было положительным. Это были годы, когда в российской экономике происходил сильный «разогрев» и инвесторы (на самом деле классические спекулянты) приходили в Россию для того, чтобы заняться краткосрочным мародерством и затем выскочить из страны с награбленным.

Тренд по оттоку капитала из России устойчивый. А назвать этот процесс «естественным» у меня язык не поворачивается. Разве можно назвать, например, «естественными» такие явления как ограбления или убийства людей? Ограбление России — процесс противоестественный. А для того, чтобы закамуфлировать этот противоестественный процесс даже поменяли терминологию. Раньше в документах и статистике использовался термин «чистый отток капитала», а теперь (с 2018 года) его заменили на словосочетание «отрицательное сальдо финансовых операций частного сектора». Финансовый новояз!

Впрочем, упомянутая цифра чистого оттока капитала из страны — верхняя, видимая часть айсберга. Масштабы ограбления страны намного больше. Для получения полной картины надо также учитывать такую статью платежного баланса, как «инвестиционные доходы». Сальдо по этой позиции устойчиво отрицательное и измеряется каждый год десятками миллиардов долларов. В качестве примера можно привести 2019 год.

Инвестиционные доходы российских экспортеров капитала составили 48,5 млрд долл., а иностранные инвесторы от своих капиталовложений в российскую экономику получили доходы в размере 93,0 млрд долл. Отрицательное сальдо по итогам прошлого года оказалось равным 44,5 млрд долл. Такова цена участия России в международном инвестиционном обмене. Это одно из ярких доказательств того, что Россия является объектом колониального ограбления со стороны иностранного капитала. Впрочем, имеются и другие каналы вывода денег из страны, в том числе такого, который не находит отражения в платежном балансе (каналы контрабанды).

Не буду далее погружать читателя в тему иностранных инвестиций. Веду подсчет чистой утечки финансовых ресурсов из России на основе платежного баланса, начиная с 1994 года. В среднем на год получается около 100 млрд долл. А за четверть века набегает сумма в 2,5 триллиона долларов. Президент в интервью сказал, что из страны «утекло не много денег…». Если названная мною сумма, по мнению Владимира Владимировича, считается «немного», то что же тогда считать «много»?

P.S. Россия - практически единственная страна в мире , где разрешено свободное трансграничное перемещение капитала . Какой может быть при этом суверинитет ?