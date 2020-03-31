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Россия уйдёт «на спад эпидемии» уже через неделю, если соблюдать режим самоизоляции

22:42. 31 марта 2020 81 просмотр 16 коммент. Опубликовал:

ТГ-канал "Страна и народ" опубликовал видеозапись с обращением врача скоро помощи ко всем россиянам. Женщина призвала граждан, которые недобросовестно (не) соблюдают карантинные меры, «включить голову».

"Мне кажется, население немножко не понимает: та неделя, которая дана, это не неделя выходных. Пока вы ездите и вкушаете шашлыки со своими друзьями, гуляете под ручку по парку, потому что прекрасная погода и солнышко, эпидобстановка накаляется", - заявила врач.

Она отметила, что в случае если не соблюдать все необходимые установки сейчас, государству придётся вводить тотальный карантин, что приведет к неприятным последствиям. Многие могут попросту остаться без работы. 

Женщина настойчиво призывает россиян сидеть по домам и соблюдать режим обязательной самоизоляции. Если все ответственно отнесутся к карантинным мерам, то Россия уйдёт «на низкий спад эпидемии» уже через одну-две недели. В таком случае, (лишняя) удастся избежать большого количества жертв и серьезных экономических последствий.

"Если вы продолжите гулять, наше государство с этим просто откровенно не справится. И в первую очередь, не справитесь вы. Вы будете вызывать нас, мы будем приезжать, но не факт, что именно для вас у нас хватит кислорода и кислородных баллонов. Включайте, пожалуйста, голову и сядьте дома", – подытожила врач скорой помощи.

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/577766-rossiya-uydet-na-nizkiy-spad-epidemii-uzhe-cherez-nedelyu-esli-soblyudat-rezhim-samoizolyacii.html

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16 Комментариев » Оставить комментарий


  • 14953 323
    Русофил 31 марта 2020 в 22:52

    Да всё будет хорошо ))
    Лучше чем в Китае ))
    Партия скажет НАДО и эпидемия прекратится))

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    1
  • 5584 4410
    Мирослава 31 марта 2020 в 22:53

    Вопрос-Где Эпидемия? Кто из ваших болеет.Наврать, налгать, раздуть можно всё, что угодно.Статистику заболевших ваших личных знакомых и родных в студию!

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    -1
    • 12883 6279
      BlackCatМирослава 31 марта 2020 в 22:57

      Не удивлен.
      Вы же вроде как с даром.
      Отказал?
      А мне шаман знакомый даже дал понятие о том, какими вибрациями живет этот организм.
      И какими уничтожается.
      Но все это явно не для Вас.

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      1
      • 7750 6208
        маринаBlackCat 31 марта 2020 в 23:03

        Кот, ну ответь Мире на прямой её вопрос-у тебя семья,родня,коллектив рабочий ,коллеги по учению-сколько реально заболевших или все-таки идет подготовка или ситуацию предупреждают специалисты и разведка.Причем здесь шаман ,ответь прямо .

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        • 12883 6279
          BlackCatмарина 31 марта 2020 в 23:09

          У меня лично больных нет.
          На карантин, да, ставили кое кого неподалеку от меня, приехали из Франции (без конкретики).
          Это не учения, а реальная проблема, с расчетом на удар по экономикам с целью ослабить их и перехватить.
          Читайте статью на ЯП.

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          1
    • 14953 323
      РусофилМирослава 31 марта 2020 в 23:19

      А эпидемия там-же где и коммунизм ))
      Что не так?
      Сказано сидеть дома-СИДИ.
      Радуйся что не в ГУЛАГ.

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  • 5584 4410
    Мирослава 31 марта 2020 в 23:04

    Мы рабочие лошадки с шаманами дела не имели.Лечили себе людей и животных потихоньку.Наверное это не для меня.Вранье , а особенно в таких масштабах вообще коробит.
    Далее.Как только вы написали.У меня заболел друг, подруга, мама, дочь..не дай бог, конечно тогда я поверю именно в ваши данные.С именами…Если сейчас пишут…что столько то столько то не упоминая расы, национальности и т.д. о какой выборке и статистике может идти речь? Ситуация Специально нагнетается.Бойся!!! Бойся! И тогда тобой будет легко управлять, ********.

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    • 12883 6279
      BlackCatМирослава 31 марта 2020 в 23:11

      …Вранье , а особенно в таких масштабах вообще коробит….
      У Вас есть доказательства того, что это все вранье?
      Показательно то, что вся ваша антиправительственная тусовка в один голос начала отрицать проблему.
      Уши торчат – не спрячешь.
      Не забывайте про статью о фейках – Вам полезно помнить.

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      1
      • 5584 4410
        МирославаBlackCat 31 марта 2020 в 23:19

        Простите Где Я говорю, что это Антиправительственная установка.Я про вирус.У вас кто то болеет? Нет.У меня тоже нет.Так Кто Болеет и У Кого Эпидемии?!Или я должна Статейкам доверять ,а своим глазам не верить? Я склонна верить что Это Специальное Нагнетание Страстей и с Вашей стороны тоже.Вы сколько статей про Вирус сегодня выложили? Пять или больше.А ведь есть положение и даже наказание есть за нагнетание Сплетен и “Фактиков” во время эпидемии.

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        • 12883 6279
          BlackCatМирослава 31 марта 2020 в 23:21

          ….Ситуация Специально нагнетается.Бойся!!! Бойся! И тогда тобой будет легко управлять, ********.
          Кто у нас народом управляет?
          Еще раз – не успокоитесь – прочитаете новости о первой “посадке”.

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    • 12883 6279
      BlackCatМирослава 31 марта 2020 в 23:12

      https://ria.ru/20200320/1568869529.html
      Тоже фейк.

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  • 7463 6793
    Stelm 31 марта 2020 в 23:05

    Господа. Поверьте,серьезные времена наступили. Посидите дома. Ну конечно у нас свой менталитет. “А на хрена я буду сидеть неделю,если я за это время сделаю кучу дел отложенных и буду в шоколаде.” Может и в шоколаде. А может и в гумне. Там как карта ляжет. Но если Вы фартовый крендель по жизни то рискуйте. Бог вам судья.

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    2
    • 12883 6279
      BlackCatStelm 31 марта 2020 в 23:14

      Некоторые сейчас работают на то, чтобы эту проблему выставить в обман.
      Не болеют в России повально как в США – план не идет.
      Оттого и заработали наши либералы на раскачку этой темы.
      Одни фейки кидают о панике, вторые о том, что вирус не вирус.
      Статья именно для них принята.
      Все же пора хотя бы одного поймать за руку и посадить.

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      • 7463 6793
        StelmBlackCat 31 марта 2020 в 23:21

        Согласен. Кто-то их должен ловить,не мы же с Вами)). Так пускай ловят.

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        1
      • 39707 20203
        СтепанычBlackCat 31 марта 2020 в 23:21

        Все кто панику нагнетает,либо наоборот призывает не вестись на вирус,и гулять где хочу,явно проплачены,и должны нести ответственность.Вон некий провокатор сара с мурослава уже вовсю науськивает,а есть те кто и плюсует как та же трусса,так что есть повод сообщить куда надо про подозрительных теток на сайте.)А то смотрю уже ничего не боятся,никакой ответственности проплаченные провокаторы.

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