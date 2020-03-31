Россия уйдёт «на спад эпидемии» уже через неделю, если соблюдать режим самоизоляции
ТГ-канал "Страна и народ" опубликовал видеозапись с обращением врача скоро помощи ко всем россиянам. Женщина призвала граждан, которые недобросовестно (не) соблюдают карантинные меры, «включить голову».
"Мне кажется, население немножко не понимает: та неделя, которая дана, это не неделя выходных. Пока вы ездите и вкушаете шашлыки со своими друзьями, гуляете под ручку по парку, потому что прекрасная погода и солнышко, эпидобстановка накаляется", - заявила врач.
Она отметила, что в случае если не соблюдать все необходимые установки сейчас, государству придётся вводить тотальный карантин, что приведет к неприятным последствиям. Многие могут попросту остаться без работы.
Женщина настойчиво призывает россиян сидеть по домам и соблюдать режим обязательной самоизоляции. Если все ответственно отнесутся к карантинным мерам, то Россия уйдёт «на низкий спад эпидемии» уже через одну-две недели. В таком случае, (лишняя) удастся избежать большого количества жертв и серьезных экономических последствий.
"Если вы продолжите гулять, наше государство с этим просто откровенно не справится. И в первую очередь, не справитесь вы. Вы будете вызывать нас, мы будем приезжать, но не факт, что именно для вас у нас хватит кислорода и кислородных баллонов. Включайте, пожалуйста, голову и сядьте дома", – подытожила врач скорой помощи.
Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/577766-rossiya-uydet-na-nizkiy-spad-epidemii-uzhe-cherez-nedelyu-esli-soblyudat-rezhim-samoizolyacii.html
Да всё будет хорошо ))
Лучше чем в Китае ))
Партия скажет НАДО и эпидемия прекратится))
Вопрос-Где Эпидемия? Кто из ваших болеет.Наврать, налгать, раздуть можно всё, что угодно.Статистику заболевших ваших личных знакомых и родных в студию!
Не удивлен.
Вы же вроде как с даром.
Отказал?
А мне шаман знакомый даже дал понятие о том, какими вибрациями живет этот организм.
И какими уничтожается.
Но все это явно не для Вас.
Кот, ну ответь Мире на прямой её вопрос-у тебя семья,родня,коллектив рабочий ,коллеги по учению-сколько реально заболевших или все-таки идет подготовка или ситуацию предупреждают специалисты и разведка.Причем здесь шаман ,ответь прямо .
У меня лично больных нет.
На карантин, да, ставили кое кого неподалеку от меня, приехали из Франции (без конкретики).
Это не учения, а реальная проблема, с расчетом на удар по экономикам с целью ослабить их и перехватить.
Читайте статью на ЯП.
А эпидемия там-же где и коммунизм ))
Что не так?
Сказано сидеть дома-СИДИ.
Радуйся что не в ГУЛАГ.
Мы рабочие лошадки с шаманами дела не имели.Лечили себе людей и животных потихоньку.Наверное это не для меня.Вранье , а особенно в таких масштабах вообще коробит.
Далее.Как только вы написали.У меня заболел друг, подруга, мама, дочь..не дай бог, конечно тогда я поверю именно в ваши данные.С именами…Если сейчас пишут…что столько то столько то не упоминая расы, национальности и т.д. о какой выборке и статистике может идти речь? Ситуация Специально нагнетается.Бойся!!! Бойся! И тогда тобой будет легко управлять, ********.
…Вранье , а особенно в таких масштабах вообще коробит….
У Вас есть доказательства того, что это все вранье?
Показательно то, что вся ваша антиправительственная тусовка в один голос начала отрицать проблему.
Уши торчат – не спрячешь.
Не забывайте про статью о фейках – Вам полезно помнить.
Простите Где Я говорю, что это Антиправительственная установка.Я про вирус.У вас кто то болеет? Нет.У меня тоже нет.Так Кто Болеет и У Кого Эпидемии?!Или я должна Статейкам доверять ,а своим глазам не верить? Я склонна верить что Это Специальное Нагнетание Страстей и с Вашей стороны тоже.Вы сколько статей про Вирус сегодня выложили? Пять или больше.А ведь есть положение и даже наказание есть за нагнетание Сплетен и “Фактиков” во время эпидемии.
….Ситуация Специально нагнетается.Бойся!!! Бойся! И тогда тобой будет легко управлять, ********.
Кто у нас народом управляет?
Еще раз – не успокоитесь – прочитаете новости о первой “посадке”.
https://ria.ru/20200320/1568869529.html
Тоже фейк.
Господа. Поверьте,серьезные времена наступили. Посидите дома. Ну конечно у нас свой менталитет. “А на хрена я буду сидеть неделю,если я за это время сделаю кучу дел отложенных и буду в шоколаде.” Может и в шоколаде. А может и в гумне. Там как карта ляжет. Но если Вы фартовый крендель по жизни то рискуйте. Бог вам судья.
Некоторые сейчас работают на то, чтобы эту проблему выставить в обман.
Не болеют в России повально как в США – план не идет.
Оттого и заработали наши либералы на раскачку этой темы.
Одни фейки кидают о панике, вторые о том, что вирус не вирус.
Статья именно для них принята.
Все же пора хотя бы одного поймать за руку и посадить.
Согласен. Кто-то их должен ловить,не мы же с Вами)). Так пускай ловят.
Есть кому.
Все кто панику нагнетает,либо наоборот призывает не вестись на вирус,и гулять где хочу,явно проплачены,и должны нести ответственность.Вон некий провокатор сара с мурослава уже вовсю науськивает,а есть те кто и плюсует как та же трусса,так что есть повод сообщить куда надо про подозрительных теток на сайте.)А то смотрю уже ничего не боятся,никакой ответственности проплаченные провокаторы.