Россия уйдёт «на спад эпидемии» уже через неделю, если соблюдать режим самоизоляции

ТГ-канал "Страна и народ" опубликовал видеозапись с обращением врача скоро помощи ко всем россиянам. Женщина призвала граждан, которые недобросовестно (не) соблюдают карантинные меры, «включить голову».

"Мне кажется, население немножко не понимает: та неделя, которая дана, это не неделя выходных. Пока вы ездите и вкушаете шашлыки со своими друзьями, гуляете под ручку по парку, потому что прекрасная погода и солнышко, эпидобстановка накаляется", - заявила врач.

Она отметила, что в случае если не соблюдать все необходимые установки сейчас, государству придётся вводить тотальный карантин, что приведет к неприятным последствиям. Многие могут попросту остаться без работы.

Женщина настойчиво призывает россиян сидеть по домам и соблюдать режим обязательной самоизоляции. Если все ответственно отнесутся к карантинным мерам, то Россия уйдёт «на низкий спад эпидемии» уже через одну-две недели. В таком случае, (лишняя) удастся избежать большого количества жертв и серьезных экономических последствий.

"Если вы продолжите гулять, наше государство с этим просто откровенно не справится. И в первую очередь, не справитесь вы. Вы будете вызывать нас, мы будем приезжать, но не факт, что именно для вас у нас хватит кислорода и кислородных баллонов. Включайте, пожалуйста, голову и сядьте дома", – подытожила врач скорой помощи.

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/577766-rossiya-uydet-na-nizkiy-spad-epidemii-uzhe-cherez-nedelyu-esli-soblyudat-rezhim-samoizolyacii.html