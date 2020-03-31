Raseef22 (Ливан): одобрение и критика. Зачем наследный принц Абу-Даби позвонил Асаду?

Наследный принц Абу-Даби обсудил по телефону с Башаром Асадом пандемию коронавируса и ее последствия. Надо подчеркнуть, что это первый официальный контакт одного из лидеров Персидского залива с сирийским президентом с 2011 года. Что может означать этот звонок для будущего Сирии? И почему молчат саудовцы?

«По телефону мы с сирийским президентом Башаром Асадом обсудили последствия распространения коронавируса, и я заверил его, что ОАЭ поддерживают братский сирийский народ в этих непростых обстоятельствах».

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на этот текст, как только наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян опубликовал его в своем аккаунте в Твиттере.

Это первый официальный контакт лидера государства Персидского залива с Асадом после начала сирийского кризиса. Бен Заид написал: «Общечеловеческая солидарность во времена бедствий превыше всего, и братская Сирия не останется одна в этих критических обстоятельствах».

Вскоре после этого министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш поддержал инициативу, указав на ее «общечеловеческое» измерение.

В своем Твиттере он отметил: «Исключительные обстоятельства, связанные с эпидемией коронавируса, требуют беспрецедентных шагов, и телефонный разговор шейха Мухаммеда бен Заида с президентом Сирии хорошо вписывается в этот контекст».

Гаргаш добавил: «Сегодня приоритетом является „общечеловеческое" измерение, и действия ОАЭ отражают усиление арабской роли. Этот смелый шаг навстречу братскому сирийскому народу выходит за рамки узких политических расчетов».

Это не первый случай, когда ОАЭ предпринимают попытку восстановить отношения с Сирией. Так, Абу-Даби вновь открыл свое посольство в Дамаске в 2018 году после его закрытия в 2011, в первые месяцы сирийского кризиса.

Сирия приветствует данный шаг.

Со своей стороны, Сирийское арабское информационное агентство (SANA) упомянуло лишь, что в ходе разговора президент Башар Асад и Мухаммед бен Заид обсудили последствия распространения коронавируса, не сообщив подробностей беседы.

Тем временем государственное информационное агентство ОАЭ сообщило: «Президент Сирии Башар Асад поприветствовал инициативу Его Высочества шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, отдав должное гуманной позиции Объединенных Арабских Эмиратов в свете нового вызов для региона и всего мира».

Как говорится в публикации, президент Сирии приветствует идею сотрудничества в нынешних обстоятельствах и высоко ценит эту значимую во многих отношениях инициативу.

5 марта Башар Асад заявил, что большинство арабских стран поддерживают отношения с Сирией, но негласно, чтобы избежать внешнего давления, особенно со стороны Соединенных Штатов Америки.

В 2011 году, после того как арабские страны разорвали связи с Сирией, президент Асад ожидал, что арабские лидеры извинятся перед Дамаском.

25 марта со ссылкой на министерство здравоохранения Сирии агентство SANA сообщило о пяти новых случаях заражения коронавирусом. 19-го числа того же месяца руководитель отделения по борьбе с инфекционными заболеваниями офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Восточном Средиземноморье Абд ан-Насер Абу Бакр заявил CNN, что обеспокоен небольшим числом зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Сирии и Йемене. По его словам, можно ожидать рекордного роста показателей.

Он добавил: «В случае с Сирией я уверен, что вирус распространяется, но власти не фиксируют случаи заражения. Я опираюсь на свою интуицию, но никаких доказательств этого у меня нет».

История повторяется?

Многие пользователи соцсетей из ОАЭ приветствовали решение Мухаммеда бен Заида сделать телефонный звонок сирийскому президенту. Примечательно, что большинство из них ограничилось похвалой в адрес позиции наследного принца и его желания оказать помощь странам в борьбе с коронавирусом.

Эмиратский писатель Вафа Ахмед написал в Твиттере: «Шейх Заид был первым, кто обратился к Ираку после его блокады по причине войны в Заливе, а сегодня шейх Мухаммед бен Заид протягивает руку помощи народу Сирии. Нынешняя пандемия требует согласованных усилий, единой позиции и преодоления всех межгосударственных противоречий».

Салем аль-Джахваши отметил: «Урок для нас в том, что во времена глобальных кризисов рука мира должна быть протянута как к близким, так и дальним странам, а отличительная черта Эмиратов — человечность».

Мубарак аль-Яфиа написал: «Спасибо вам, Мухаммед бен Заид. Вы символ человеческой солидарности и поддержки для всех стран мира».

Что ответила сирийская оппозиция?

Что касается реакции сирийских оппозиционеров, то они не были довольны жестом лидера Эмиратов.

Кутейба Ясин заявил: «Это ложь, что вы позвонили Асаду из гуманитарных соображений. Вы открыли свое посольство в Сирии еще год назад до вспышки эпидемии».

Омар Мадание написал в Твиттере: «Мухаммед бен Заид сообщил о своей поддержке Башара Асада перед лицом эпидемии коронавируса, чтобы избежать жертв в стране. Он забыл, что Башар Асад убил более миллиона сирийцев и продолжает убивать?»

Сирийская активистка Алия Мансур считает: «Правда в том, что Башар Асад является серийным убийцей. Ничто не изменит это, даже если с ним будут общаться лидеры всего мира».

Во втором твите она написала: «Сирия в бедственном положении с тех пор, как Асад пришел к власти. Он убил больше сирийцев, чем эпидемия коронавируса во всем мире до этого момента. Если же говорить о человеческой солидарности, то что насчет Катара или, например, Турции?»

По мнению сирийского оппозиционера Халеда аль-Махамида, живущего в Эмиратах, сирийский народ не забудет, как ОАЭ и их народ помогли сирийцам, особенно в Иордании и на юге Сирии. Он написал. «Пусть Бог благословит ваши усилия и работу на благо человечества».

Арабы придерживаются разных мнений.

На региональном уровне позиция арабских пользователей соцсетей по поводу разговора бен Заида и Асада не была однозначной. Пока одни приветствовали этот шаг, другие его осудили. Член египетского парламента Мустафа Бакри заявил: «Телефонный звонок, сделанный шейхом Мухаммедом бен Заидом президенту Башару Асаду, и объявление о поддержке ОАЭ Сирии — это начало возвращения этой страны в арабский дом, особенно после того, как стали очевидны заговор Турции и ее поддержка террористических группировок».

Бакри, один из самых ярых сторонников египетского режима, добавил: «Позиция шейха Мухаммеда — это олицетворение арабизма, которое останется в истории».

Бывший министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль отметил: «В этих сложных обстоятельствах наша арабская сестра Сирия не останется одна. Это воплощение подлинного арабизма. Тысячу раз скажу „да" каждой гуманитарной инициативе одного арабского лидера в отношении другого арабского народа и приветствую каждый шаг к межарабскому примирению».

С другой стороны, египетский оппозиционный журналист Хайтам Абу Халил написал в Твиттере: «Почему вы не обсудили с ним последствия убийства сотен тысяч детей, женщин, стариков? Почему вы не оказали помощь его бездомным жертвам в гордых землях Сирии? Почему вы не прекращаете убивать йеменских детей из-за эпидемии коронавируса? И почему не прекращается осада братского Катара?»

Саудовский оппозиционер Турки аш-Шалхуб пишет: «Почему бен Заид оказывал поддержку лишь иранскому и сирийскому режимам?»

Саудовское молчание.

Что поразительно, так это молчание саудовских пользователей, которые, как известно, поддерживают наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и критикуют каждого, кто выступает за сотрудничество с Ираном.

По мнению арабских экспертов, телефонный разговор был либо саудовской инициативой, либо станет предметом разногласий между Эр-Риядом и Абу-Даби.

Ливанский аналитик Фейсал Абдель-Сатер считает: «Телефонный звонок, независимо от его „гуманитарного" измерения и солидарности перед лицом эпидемии, означает либо дистанцирование от Саудовской Аравии, либо шаг к ней навстречу, и у каждого сценария есть политические последствия. Лучшее начало в обоих случаях — это прекращение войны с Йеменом».

Источник: https://inosmi.ru/politic/20200330/247163170.html