ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ: ГОЛОСОВАТЬ ИЛИ НЕТ?

Пандемия коронавируса и карантин отсрочили поправки в Конституцию и слегка отвлекли от них общественное внимание. Однако даже отсроченное "народное голосование" по Конституции неминуемо как смерть. И пока путинские холуи вроде Никиты Михалкова омывают слюнями коррективы в основной закон страны, а фантастическая оппозиция вроде мсье Платошкина призывает голосовать против них (чтобы Путин ушёл, ага), Андрей Рудой в свежем видео анализирует финальный пакет поправок и рассказывает, что делать с "народным голосованием".

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZWjQYY0JNLk