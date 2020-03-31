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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ: ГОЛОСОВАТЬ ИЛИ НЕТ?

22:37. 31 марта 2020 75 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Пандемия коронавируса и карантин отсрочили поправки в Конституцию и слегка отвлекли от них общественное внимание. Однако даже отсроченное "народное голосование" по Конституции неминуемо как смерть. И пока путинские холуи вроде Никиты Михалкова омывают слюнями коррективы в основной закон страны, а фантастическая оппозиция вроде мсье Платошкина призывает голосовать против них (чтобы Путин ушёл, ага), Андрей Рудой в свежем видео анализирует финальный пакет поправок и рассказывает, что делать с "народным голосованием".

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZWjQYY0JNLk

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 14953 323
    Русофил 31 марта 2020 в 22:49

    Даже смотреть нет желания.
    Андрей Рудой это кто?
    А почему не Волочкова или Джигурда?
    Советчик очередной нарисовался

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    2
  • 12883 6279
    BlackCat 31 марта 2020 в 22:49

    Типичная заказуха от молодого фрика, считающего себя специалистом, и начинающий выпуск с пранков.
    Для типичной целевой аудитории.

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