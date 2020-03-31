ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ: ГОЛОСОВАТЬ ИЛИ НЕТ?
Пандемия коронавируса и карантин отсрочили поправки в Конституцию и слегка отвлекли от них общественное внимание. Однако даже отсроченное "народное голосование" по Конституции неминуемо как смерть. И пока путинские холуи вроде Никиты Михалкова омывают слюнями коррективы в основной закон страны, а фантастическая оппозиция вроде мсье Платошкина призывает голосовать против них (чтобы Путин ушёл, ага), Андрей Рудой в свежем видео анализирует финальный пакет поправок и рассказывает, что делать с "народным голосованием".
Даже смотреть нет желания.
Андрей Рудой это кто?
А почему не Волочкова или Джигурда?
Советчик очередной нарисовался
Типичная заказуха от молодого фрика, считающего себя специалистом, и начинающий выпуск с пранков.
Для типичной целевой аудитории.