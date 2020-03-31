О фильме “Побег из Шоушенка”

Чиновник подобен богу-он решает судьбу многих, лишь не многие способны противостоять системе закона, но как правило они служат другой более привилегированной системе.

Юрист-это бог нашего общества, лишь он знает как всё на самом деле, но и он иногда заходит в тупик, когда система желает подавить его амбиции и устремления.