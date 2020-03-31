О фильме “Побег из Шоушенка”
08:28. 31 марта 2020 23 просмотра Нет комментариев Опубликовал: Михан
Чиновник подобен богу-он решает судьбу многих, лишь не многие способны противостоять системе закона, но как правило они служат другой более привилегированной системе.
Юрист-это бог нашего общества, лишь он знает как всё на самом деле, но и он иногда заходит в тупик, когда система желает подавить его амбиции и устремления.
Оставь любого наедине со своими мыслями и ты увидишь кто он, слабый начнёт уповать к богу, искать союзников...
Сильный создаст систему-где он лидер и пусть не среди общества, а лидер бумаг и документов. Один листок-это ничто, случайность, но череда документов и страниц-это путь к успеху.
Слабый так и не поймёт, что он волен решать свою судьбу и так и будет перекладывать ответственность на уверенных, но всё тщетно, слабый так и останется неудел к успеху.
Сильный создаст систему-где он лидер и пусть не среди общества, а лидер бумаг и документов. Один листок-это ничто, случайность, но череда документов и страниц-это путь к успеху.
Слабый так и не поймёт, что он волен решать свою судьбу и так и будет перекладывать ответственность на уверенных, но всё тщетно, слабый так и останется неудел к успеху.