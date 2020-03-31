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Методические рекомендации МО РФ по лечению коронавируса

19:19. 31 марта 2020 166 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Телеграм-канал "Майор и Генерал" (https://t.me/mig41 – рекомендую подписываться) опубликовал официальную военную методичку по диагностике, лечению и профилактике коронавируса подготовленную в военно-медицинской академии имени С.М.Кирова.
В опубликованных материалах представлен текущий подход военных медиков к борьбе с коронавирусом, но полагаю, многое из написанного, вполне валидно и для гражданского сектора.







































































Скачать всю методичку https://dropmefiles.com/18jqw (там еще про лечению заболевших в тяжелом состоянии, а также список использованных источников)



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5754473.html

Метки: болезни, военная медицина, документы, коронавирус, медицина, мо рф

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