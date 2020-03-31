Методические рекомендации МО РФ по лечению коронавируса
19:19. 31 марта 2020 166 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Телеграм-канал "Майор и Генерал" (https://t.me/mig41 – рекомендую подписываться) опубликовал официальную военную методичку по диагностике, лечению и профилактике коронавируса подготовленную в военно-медицинской академии имени С.М.Кирова.
В опубликованных материалах представлен текущий подход военных медиков к борьбе с коронавирусом, но полагаю, многое из написанного, вполне валидно и для гражданского сектора.
Скачать всю методичку https://dropmefiles.com/18jqw (там еще про лечению заболевших в тяжелом состоянии, а также список использованных источников)
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5754473.html
Чудо-чудное! Какие молодцы!Даже методичку уже в столь короткие сроки состряпали.Красавцы!