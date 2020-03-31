Карантин в Москве и области: ответы на основные вопросы

На фоне перехода москвичей и жителей Московской области на карантинный режим неизбежно появляются вопросы и отвечает на них по просьбе оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Можно ли выходить на спортплощадки у дома?

Нет, площадки закрыты из-за риска распространения коронавируса.

Можно ли въезжать и выезжать из города?

Выезжать из столицы и въезжать в нее разрешается.

Как будут работать поликлиники?

Мы разделили поток на здоровых людей и людей с признаками вирусной инфекции. Очень просим граждан отложить визиты в поликлинику, если это не повлияет на состояние здоровья. Если необходима медпомощь — рекомендуем вызывать врача на дом. Мы усилили надомную службу — более 1000 человек привлечены дополнительно. Людям с хроническими заболеваниями препараты выписываются и выдаются сразу на полгода.

Поход человека в возрасте до 65 лет в поликлинику — нарушение режима самоизоляции?

Разрешен выход для получения неотложной медпомощи. По возможности лучше отложить визит.

Что касается плановых операций — это нарушение режима самоизоляции?

Нет. Хирургическая, онкологическая помощь, химиотерапия, лучевая терапия, гемодиализ и ряд других видов медпомощи будут обеспечены гражданам.

Как работают службы такси?

Ограничений нет.

Сколько пациентов с коронавирусом лечится на дому? Соблюдают ли они карантин? Доставляются ли им препараты для лечения?

Если пациенту нет 65 лет, заболевание протекает в легкой форме, врач может назначить лечение на дому. В таких случаях не всегда необходимо принимать лекарства. Но когда препараты необходимы — противовирусная терапия бесплатна и доставляется из поликлиники. Более 500 человек лечатся на дому, соблюдают режим. К сожалению, есть исключения. Уже четвертый пациент нарушил режим карантина, сейчас он госпитализирован. Обязательным условием лечения на дому будет круглосуточное предоставление геолокации пациента.

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