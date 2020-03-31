Извинения за фейки о коронавирусе

Прицепом к сегодняшнему решению Госдумы о штрафах за фейки о коронавирусе.Видео с извинениями деятелей, которые уже попались на распространении фейков.Ума нет, считай калека.PS. И да, главврач, с которым Путин ходил по больнице в Коммунарке, где содержат заразившихся, сам заразился коронавирусом.Теперь срочно обследуют тех, с кем Проценко общался за последнее время.В Кремле заявили, что у Путина коронавируса нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5753879.html