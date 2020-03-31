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Интервью 30.03.2020

08:42. 31 марта 2020 169 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Анатолий Александрович, здравствуйте.

Здравствуйте.

Давайте начнём с темы, которую мы не сможем проигнорировать. Почему мы и общаемся в Skype, а не лично. По поводу разворачивающейся ситуации. У вас появились за последние дни, какие-то свежие мысли насчёт того, что происходит и к чему всё это ведёт?

Нет. Ничего свежего не появилось. Более менее понятно было уже довольно давно. Могу только отметить, что лично для меня мало что изменится. В частности потому, что у меня так уж мне повезло с моим персональным букетом болезней, что именно вирусная инфекция дыхательных путей мне вряд ли грозит.

А в плане экономическом? У нас сейчас разворачиваются такие события, которые могут много что изменить в мире.

В плане экономическом я уже говорил “Открытым текстом” в своей одноимённой передаче. И во многих других местах. Что от голода умрёт во много раз больше народу чем от заразы. Почему так? Потому что эта эпидемия порвала очень многие технологические цепочки. То есть многие производства приостановлены. Многие вынужденно приостановлены из-за того, что закрылись их какие то партнёры. И последствия будут очень тяжкие. Правда сейчас уже возрождается производство в Китае. Но к сожалению в ближайшее время падение производства в Европейском Союзе намного перекроет китайское восстановление.

И вот кстати про Европейский Союз. Судьба ЕС и Шенгена в связи со всеми этими историями как-то изменится?

Нет не думаю. Во-первых, Европейский Союз и Шенгенская зона свободного перемещения слишком выгодны, чтобы от них просто так отказываться. И кроме того людям свойственно плавно переходить от умеренного оптимизма к неумеренному пофигизму. Напомню, что практически любой крупный вулкан довольно быстро обрастает людьми живущими на его склонах. Потому что почва там, как правило намного плодороднее чем по соседству. Ну а то, что он время от времени извергается так ни сею же секунду это произошло. И от раза до раза успевают просто забыть о возможности извержения. Вот думаю и тут будет что-то похожее.

Давайте пофантазируем на тему “Жизнь после карантина”. Какие принципиальные изменения мы увидим, когда всё закончиться? И что будет в случае, если оно затянется?

Я всё таки надеюсь, что принципиальных изменений не будет. Во-первых, потому что, как я уже сказал: людям свойственно довольно быстро забывать неприятное. Во-вторых, потому-что нынешняя глобальная экономическая система имеет конечно же много недостатков, но и её достоинства ещё не исчерпаны. Понятно, что продолжиться начатый прежде всего усилиями Трампа процесс репатриации производств в Соединённые Государства Америки. Собственно Трампа и выбрали то президентом именно за его обещания вернуть американские производства на родину…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/intervyu-30-03-2020/

Метки: видео блог, ес, коронавирус, Трамп, Хазин

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