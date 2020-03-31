Экологические вопросы.

Если обратить свой взгляд на деятельность экологов, приходишь к пониманию, что многое можно и нужно делать по другому.

В первую очередь-население должно им указывать пути развития, для людей важна чистая вода, не должно быть в местах слива воды-выгребных ям и мест сбора навоза, везде и всюду -вода с навоза попадает в реки.

Во вторых экологи не должны иметь право переселять птиц и живот с привычного места обитая, птицы и животные должны сами решать где им находится, они выбирают те места -где больше и разнообразней места корма. Экологи освобождают места от животных в угоду частным арендаторам земель и водоёмов.

В третьих Природа должна сама решать -где будут расти деревья-лес, им хорошо в низменных местах-где много влаги, где воздух не пересушен зноем.

В четвёртых- Много экологов которые получили свои звания на мелочной работе, не имея должного комплексного понимания, один собирал жуков и уже доктор наук, другой коллекционировал бабочек, третий разводил птиц...

В пятых-дотации получают не те кто решает экологические проблемы, а те кто всё грамотно оформил документы на гранты.

В шестых. Много экологов-которые считают, что населению нельзя давать доступ к лесам и водоёмам, на себя они такие ограничение не ставят. Надо давать возможность разумной деятельности, давать население доступ пусть частично -по дорогам и тропам.

В седьмых. Тот кто раз решил-проблему, возможно и в дальнейшем может решать проблемы. К примеру у Ивана Затевахина-многое получается.

В восьмых. Тот кто раз нарушил, будет нарушать и впредь, к примеру ловцы птиц-подобным личностям надо поставить ряд ограничений -для посещения мест и регионов, уголовное наказание-вполне разумно, в данном случае.

В девятых. Киты разумней человека, они выбрасываются на сушу-в том месте-где источник загрязнения Океана.