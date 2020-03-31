Главная » Здоровье, Наука

Экологические вопросы.

22:40. 31 марта 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Без имени

Если обратить свой взгляд на деятельность экологов, приходишь к пониманию, что многое можно и нужно делать по другому.
В первую очередь-население должно им указывать пути развития, для людей важна чистая вода, не должно быть в местах слива воды-выгребных ям и мест сбора навоза, везде и всюду -вода с навоза попадает в реки.
Во вторых экологи не должны иметь право переселять птиц и живот с привычного места обитая, птицы и животные должны сами решать где им находится, они выбирают те места -где больше и разнообразней места корма. Экологи освобождают места от животных в угоду частным арендаторам земель и водоёмов.
В третьих Природа должна сама решать -где будут расти деревья-лес, им хорошо в низменных местах-где много влаги, где воздух не пересушен зноем.
В четвёртых- Много экологов которые получили свои звания на мелочной работе, не имея должного комплексного понимания, один собирал жуков и уже доктор наук, другой коллекционировал бабочек, третий разводил птиц...
В пятых-дотации получают не те кто решает экологические проблемы, а те кто всё грамотно оформил документы на гранты.
В шестых. Много экологов-которые считают, что населению нельзя давать доступ к лесам и водоёмам, на себя они такие ограничение не ставят. Надо давать возможность разумной деятельности, давать население доступ пусть частично -по дорогам и тропам.
В седьмых. Тот кто раз решил-проблему, возможно и в дальнейшем может решать проблемы. К примеру у Ивана Затевахина-многое получается.
В восьмых. Тот кто раз нарушил, будет нарушать и впредь, к примеру ловцы птиц-подобным личностям надо поставить ряд ограничений -для посещения мест и регионов, уголовное наказание-вполне разумно, в данном случае.
В девятых. Киты разумней человека, они выбрасываются на сушу-в том месте-где источник загрязнения Океана.

Метки: экология

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Капиталогенный экологический апокалипсис: конец человечества или прорыв его к социализму?
.... В этой «Исповеди» звучали вопросы: «Что явилось главной причиной гибели...Субетто передовые идеологии?») и другие вопросы. В этом эссе, через исповедь... первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, в механизмы экологического самоубийства человечества. Под...
ООН и Грета Тунберг: новый стиль или возвращение архаики в мировую политику?
... сессии в этот раз посвящена экологическим вопросам. В её рамках проходят два... вопросах климата и устойчивого развития ключевая проблема связана с тем, что экологические..., не усилит ли он экологический неоколониализм – это вопрос, на который нет простого...
Обзор российского рынка экологически чистых продуктов питания
... стандартам Международной федерации движений экологического сельского хозяйства (IFOAM)*,... хозяйство должно достигать экологического баланса путем проектирования систем...позиция государства в данном вопросе, низкая экологическая культура населения. Тем...
ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ТЕМА ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ВОПРОСУ
... небольшие личные хозяйства, основанные на экологическом (органическом или пермакультурном) земледелии, ...и технические культуры? И здесь вопрос решается. Небольшие фермерские поля,...чёткие изначальные договорённости по всем вопросам, которые могут "всплыть" в...
Соцы 2
...полной долгой мошны, то до экологических вопросов вперёд выходят экономические. Осталось ...Вас, а потому по гипотетической экологической стоимости в строителстве – нулевой ... других в попытке решить конкретную экологическую проблему, забалтывать тех, кто...
Сталинская экологическая революция
... специалист новых властей по вопросам феминизации А.М. Коллонтай... И такая деятельность велась.Вопросом обеспечения устойчивых урожаев в неблагоприятных... государственное управление в биосферно-экологическом направлении.Необходимость принципиально нового ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)