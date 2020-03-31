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Die Welt (Германия): 33-летний итальянец с «отличным здоровьем» всего через день оказался в реанимации.

01:45. 31 марта 2020 79 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

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33-летний итальянец с «отличным здоровьем» рассказывает Die Welt, как чуть не умер от коронавируса. Как и многие, он был уверен, что болезнь опасна только для пожилых, но всего через сутки после постановки диагноза уже оказался в реанимации. Сейчас опасность миновала, но ему все еще трудно дышать.

У него не было сопутствующих заболеваний, он молод — однако коронавирус стал для него злым роком. Андреа Наполи из Рима рассказывает о необычном течении болезни, которое демонстрирует: никто не застрахован от коронавируса.

Андреа Наполи — не типичный пациент, заразившийся коронавирусом. 33 года, здоровый, спортивный, без сопутствующих заболеваний дыхательных путей — и тем не менее коронавирус проходит у него в тяжелой форме, будто у пожилых или людей с хроническими заболеваниями.

Сначала у адвоката из Рима внезапно появились кашель и высокая температура, а спустя три дня врачи поставили ему диагноз.

В первый день Наполи находился на домашнем карантине, однако его предупредили, что состояние может быстро ухудшиться. Это и произошло на следующий день. Его доставили в реанимацию. Обследование подтвердило воспаление легких.

«К сожалению, приходится пройти через это, толком не осознавая, — говорит Наполи в интервью по Скайпу. — Мне 33 года, у меня отличное здоровье, и менее чем через полтора дня я оказался в реанимации».

 

«Я слышал крики».

Следующие девять дней он провел в кислородной маске, которая помогала ему дышать. За два дня на его этаже умерли три пациента. По словам Наполи, врачи просто вымотаны высокой нагрузкой.

«Я видел много, много боли. Это было очень тяжело, — рассказывает он о других пациентах. — Я слышал крики из других палат. Постоянный кашель».

В реанимации он провел еще неделю, а в пятницу его перевели в гостиницу, переоборудованную под размещение выздоравливающих пациентов. Два раза в день приходят врачи и оценивают его состояние. Дышать как следует он все еще не может. Показатель кислорода в крови пока что не достиг нормальных значений.

«Я очень быстро устаю, — говорит Наполи. — Просто иду от туалета к кровати, а дыхание на пределе. Болят мышцы: я ведь девять дней пролежал в кровати без движения. Это было нелегко».

Источник: https://inosmi.ru/social/20200330/247160998.html

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 39627 20155
    Степаныч 31 марта 2020 в 1:55

    Лишний раз почитайте те,кто думает что все фейк,или легкая форма гриппа,что можно переболеть не заметив.Не для того его разрабатывали,чтоб покашлять пару дней и опять на работу.Берегите себя и близких,сидите лучше дома пока все уляжется.Глядишь может и о боге задумаетесь,или хотя бы смысле жизни.)

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