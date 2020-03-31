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Белые офицеры на службе республики Советов (отрывок, ч.2)

09:21. 31 марта 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

...Отмечая недостаточное внимание к проблемам комсостава запаса (в значительной степени представленного бывшими белыми офицерами – так, что касается бывших белогвардейцев, «офицеров и чиновников из числа военнопленных и перебежчиков белых армий и проживавших на территории этих армий», то из числа состоявших на особом учете ОГПУ на 1 сентября 1924 г. 50 900 человек к 1 сентября 1926 г. 32 000 были сняты с особого учета и перечислены в запас РККА), как со стороны местных партийных органов, так и со стороны уездных военкоматов, и считая, «что острота положения и важность проблемы советской подготовки комсостава запаса к войне требует вмешательства ЦК партии», ГУ РККА предложило целый ряд мероприятий для решения указанного вопроса.


Речь шла о бронировании должностей в гражданских наркоматах, а также о предоставлении командирам запаса преимуществ при устройстве в качестве преподавателей в гражданские ВУЗы, о постоянном контроле за трудоустройством безработного начсостава и материальной помощи последнему, наблюдении за политической и военной подготовленностью запаса, а также о снятии с учета бывших белых командиров, состоявших в рядах РККА не менее года.

Важность трудоустройства бывших командиров была связана с тем, что, как отмечалось в документах того времени, «на почве материальной необеспеченности легко создается отрицательное отношение к призыву в Красную Армию. Это заставляет обратить внимание на улучшение материального положения нашего запаса, в противном случае при мобилизации вольется в ряды армии относительно большой процент недовольных»[38].



В январе 1927 года, после того, как инструкцией по выборам в советы большая часть комсостава запаса, а именно бывшие белые, не служившие в Красной Армии, была лишена участия в выборах, Командное управление ГУ РККА, отмечая, что «количественный недостаток запаса заставляет рассчитывать и на привлечение, правда с некоторой осмотрительностью, и этой группы», а лишение ее «избирательных прав идет вразрез с этим намерением», потребовало «дополнить инструкцию по перевыборам в советы указанием, что избирательных прав лишаются только бывшие белые, не снятые с особого учета ОГПУ, считая, что лица, снятые с него и включенные в ресурсы запаса, уже достаточно профильтрованы и как источник будущего пополнения армии должны пользоваться всеми правами граждан Союза»[39].

Сухие выдержки из документов относительно здесь можно разнообразить яркими и запоминающими иллюстрациями. Вот как описываются типичные представители комсостава запаса из числа бывших белых или проживавших на «белых» территориях в статье Зефирова, работавшего в составе комиссии по переучету комсостава запаса в 1925 году, в журнале «Война и революция»:

«Распространенной группой командного состава являются быв. офицеры, не служившие ни в белой, ни в Красной Армии, а проживавшие на территории белых и всю гражданскую войну работавшие по своей мирной профессии в качестве учителя, агронома или же на железной дороге.

Внешний вид и психология лиц этой категории, применяя к ним старую военную терминологию, — совершенно «гражданские». О военной службе они вспоминать не любят, а свой офицерский чин искренно считают за неприятную случайность, так как в военное училище они попали исключительно благодаря своему общему образованию. Теперь они с головой погрузились в свою специальность, ею горячо интересуются, военное же дело совершенно позабывали и к изучению его желания не обнаруживают.

С большей яркостью, нежели предыдущая группа, в памяти представляется тип быв офицера, служившего в старой и белой армии. Горячий темперамент не позволил ему окончить полностью среднее учебное заведение и он добровольно пошел „спасать" Россию от тевтонского нашествия. По окончании военного училище он был отправлен на фронт, где, кроме ранений, получил и красивые ордена за „боевые отличия".

С раскатами гражданской войны он поступил в армию белых генералов, с которыми разделил их бесславную участь. Гнусная вакханалия и спекуляция на его же крови этих „спасителей веры и отечества" разочаровали его в красивых фразах о единой и неделимой" и сдача в плен на милость победителя была „лебединой песнею" его донкихотских мечтаний. Дальше следует состояние на особым учете и скромная служба счетоводом в бухгалтерии рудника.

Теперь он, по всей вероятности, искренно хотел бы служить в Красной Армии, но его прошлое заставляет быть осторожным в его предназначении и он берется на учет по последней очереди запаса.

Очень похожий на только что обрисованную группу автор относит также и быв офицеров, служивших во всех трех армиях, т. е. в старой, в белой и Красной. Судьба этих лиц во многом похожа на судьбу предыдущих, с той разницей, что они скорее первых осознали свое заблуждение и в боях со своими недавними единомышленниками в значительной степени искупили свою вину перед Красной Армией. Из Красной Армии они демобилизовались в 21—22 году и теперь служат на рядовых должностях в советских учреждениях и предприятиях»[40].

Возвращаясь к бывшим белым офицерам, оставшимся на службе в РККА и их судьбам, сложно пройти мимо репрессивных мероприятий в их отношении.

Сразу по окончании гражданской войны жесткие репрессии в отношении служивших в Красной армии бывших белых офицеров носили скорее единичный характер.

Так например генерал-майор Генштаба Вихирев А.А., 6 июня 1922 года был арестован ГПУ, под арестом находился на 01.03.1923 года, и был исключен из списков РККА в 1924 году, капитан Генштаба Гакенберг Л.А. (в правительстве Колчака председатель военно-экономического общества) был приглашен на работу в Всероглавштаб, однако в Москве в июне 1920 года арестован и заключен в Бутырскую тюрьму, полковник Генштаба Зиневич Б.М., в декабре будучи начальником гарнизона Красноярска, сдавший город красным и занимавший в РККА должность помощника инспектора пехоты при помглавкоме по Сибири, был арестован в ноябре 1921 года и чрезвычайной тройкой представительства ВЧК по Сибири по обвинению за службу у Колчака был приговорен к заключению в концлагерь до обмена с Польшей, генерал-майор Слесарев К.М., начальник Оренбургского казачьего училища с 1908 года, в том числе и при Колчаке, после разгрома войск последнего служил в РККА начальником школы курсантов комсостава в Омске, но в марте 1921, во время антибольшевистского восстания в Западной Сибири, был арестован и расстрелян по обвинению в пособничестве повстанцам, кадровый пограничник Белавин В.П., демобилизованный в июле 1921 года — 21 июня 1924 года он был арестован по обвинениям «в активном участии в работе контрреволюционной организации «кадровых русских офицеров», созданной Врангелем» и «в сборе секретных военных сведений про расквартирование Красной армии, которые передавал в центральную организацию через польское консульство», а 4 июля 1925 года военным трибуналом 14-го стрелкового корпуса приговорен к расстрелу и расстрелян.

В 1923-м году во время дела военных топографов арестовывался и генерал Павлов Н.Д., однако вскоре он был освобожден и до своей смерти работал профессором в Омске.

Впрочем, основная масса офицеров была просто уволена во время массовых сокращений в армии и зачислена в запас. Оставались же как правило прошедшие проверки из числа либо ценных специалистов (генштабисты, летчики, артиллеристы и инженеры), либо доказавшие свою нужность и преданность советской власти и проявившие себя в боях на стороне Красной армии строевые и штабные командиры.

Следующая после 1923–24 гг. волна чисток и репрессий прошла на рубеже десятилетий, в 1929–1932 гг. Это время характеризовалось сочетанием напряженной внешнеполитической обстановки («Военная тревога» 1930 года) с осложнением внутриполитической ситуации, связанным с сопротивлением крестьянского населения коллективизации.

Стремясь укрепить свою власть и нейтрализовать внутриполитических противников, реальных и потенциальных — по мнению партийного руководства – последнее предприняло ряд репрессивных мер.

Именно в это время раскручивается знаменитое дело «Промпартии» в отношении гражданских лиц и операция «Весна» в отношении военнослужащих, а также бывших офицеров.

Естественно, последняя затронула и бывших белых офицеров, в частности из приведенного выше списка белых генштабистов кто-то был уволен и в 1923–24 гг. (как например Артамонов Н.Н., Павлов Н.Д.), но значительная часть была задета делом «Весна»и сопутствующими репрессиями — Базаревский, Батрук, Высоцкий, Гамченко, Какурин, Кедрин, Коханов, Лигнау, Морозов, Моторный, Секретев, Соколов, Шильдбах, Энглер, Сокиро-Яхонтов. И если Базаревский, Высоцкий, Лигнау были освобождены и восстановлены в армии, то к другим судьба была менее благосклонной — Батрук, Гамченко, Моторный, Секретев и Соколов были приговорены к ВМН, а Какурин умер в тюрьме в 1936 году. Во время «Весны» был расстрелян и брат А.Я. Яновского, П.Я. Яновский – оба они служили в Белой армии.

Вообще тема «Весны» малоизученна сегодня, а масштабы операции несколько преувеличены, хотя ее вполне можно назвать прологом к репрессиям военных конца 30-х годов.

Что касается ее масштабов, то их можно ориентировочно оценить на примере Украины – где масштабы репрессивных мероприятий среди военных были наибольшими (Украине по массовости арестов по всей видимости уступали даже Москва с Ленинградом).

Согласно подготовленной ОГПУ в июле 1931 года справки через Судтройку и Коллегию ОГПУ по делу «Весна» прошло арестованных по делу «Весна» 2014 чел., в том числе: военнослужащих 305 чел. (из них 71 военрук и преподаватель военных предметов в гражданских и военных заведениях), гражданских лиц 1706 чел.[41]

Разумеется далеко не все из них успели послужить в белых и национальных армиях, хотя бывшие белогвардейцы, перешедшие на службу в Красную армию, встречались как среди арестованных военнослужащих, так и среди арестованных гражданских лиц. Так, среди последних насчитывалось 130 бывших белых офицеров и 39 бывших офицеров различных украинских национальных вооруженных формирований[42] – в свою очередь среди них были как и вовсе не служившие в Красной армии, так и уволенные из нее в разное время в 20-е годы[43].

Разумеется бывшие белые офицеры встречались и среди военнослужащих Красной армии, задетых «Весной», в первую очередь среди преподавателей военно-учебных заведений и военруков и преподавателей военного дела гражданских ВУЗов.

То, что большая часть бывших белых офицеров была сконцентрирована не на командных, а на преподавательских должностях и в военно-учебных заведениях, бросается в глаза даже при поверхностном изучении имеющихся биографий – так, на 7 офицеров, занимавших командные должности, я нашел 36 лиц преподавательского состава либо военнослужащих военно-учебных заведений[44].

Бросается в глаза и большое количество бывших белых офицеров, преподававших в 20-е годы в школе им. Каменева, являвшуюся по своему уникальным учебным заведением для Красной армии того времени. В 20-е годы перед Красной армией наряду с подготовкой нового командного состава вплотную встала задача переподготовки и доподготовки комсостава из числа краскомов, как правило ставших командирами во время гражданской войны.

Их военное образование часто ограничивалось либо учебными командами старой армии либо краткосрочными курсами времен гражданской войны и если во время войны на это приходилось закрывать глаза, после ее окончания низкий уровень военной подготовки становился просто нетерпимым. Сначала переподготовка краскомов носила стихийный характер и проходила на большом количестве разнообразных курсов с множеством учебных программ, разным уровнем подготовки преподавателей и т. д. и т. п.

Стремясь упорядочить этот процессии и улучшить качество образования командиров, руководство РККА сосредоточило переподготовку в двух военно-учебных заведениях – Объединенной школе им. Каменева и на Сибирских повторных курсах.

Преподавательский состав первой был представлен почти на 100% офицерами старой армии, как правило высоквалифицированными специалистами (преимущественно кадровые офицеры, среди которых нередки были генштабисты и генералы старой армии – именно там преподавали например генерал-лейтенант Генштаба старой армии Кедрин, генерал-майоры Генштаба Ольдерроге, Лебедев, Сокиро-Яхонтов, Гамченко, генерал-майоры артиллерии старой армии Блавдзевич, Дмитриевский и Шепелев, не говоря уже о генштабистах и кадровых военных в более низких званиях). Через школу имени Каменева в 20-е годы прошла значительная часть повторников[45], и многие из них занимали высшие командные должности во время Великой Отечественной войны[46].

При этом среди преподавательского состава школы, как мы видели, было немало именно белых офицеров, даже среди перечисленных выше 5 генералов Генштаба четверо прошли через белые армии.

Кстати и учебной частью и подбором преподавательского состава школы так же занимался кадровый офицер, успевший послужить в белой армии, и даже не в одной. Капитан старой армии Л.С. Карум – человек с неординарной судьбой.

Муж сестры М.А. Булгакова, Варвары, он был выведен в романе «Белая гвардия» под именем Тальберга, не самого приятного персонажа произведения: после написания романа сестра Булгакова Варвара и ее муж даже поссорились с писателем. Капитан Карум успел окончить в старой армии Алескандровскую военно-юридическую академию, в 1918 г. служил в армии гетмана Скоропадского военным юристом (а по семейным преданиям был и вовсе адьютантом Скоропадского), в сентябре 1919 — апреле 1920 гг. он — преподаватель Константиновского военного училища в Вооруженных Силах Юга России.

Затем латышский консул в Русской армии генерала Врангеля, после эвакуации белых остался в Крыму, благополучно прошел проверку ЧК (поскольку укрывал большевистских подпольщиков) и перешел на советскую службу. В 1922–26 гг. он был помощником начальника, начальник учебной части Киевской объединенной школы им. Каменева – офицер небесталанный, но по всей видимости без твердых убеждений, карьерист.

Вот что писалось про него в осведомительных сводках ОГПУ середины 20-х годов: «Среди преподавателей, чувствуется, много всякой «сволочи», но дело свое они, очевидно, знают и делают хорошо… Подбор преподавателей, в особенности офицерья, больше всего зависит от Карума. Карум это лиса, которая знает свое дело.

Но, вероятно, нет… в школе более ненадежного человека, как Карум. В разговоре о политработе и вообще с политработниками он даже не может сдержать язвительной улыбки… Есть у него и большая склонность к карьеризму… Учебой ворочает начальник] учеб[ной части] Карум, который много времени уделяет работе на стороне (лекции читает в гражданских ВУЗах и живет за 7 верст от школы). Сам очень толковый, способный, но все на скорость отделывает»[47].

Во время «Весны» Карум был арестован и осужден на несколько лет лагерей, после освобождения он жил в Новосибирске, где возглавил кафедру иностранных языков Новосибирского мединститута.

Возвращаясь к вопросу о бывших белых офицерах на службе в РККА — как уже упоминалось, наибольшее количество их попало в Красную армию из колчаковских войск, соответственно достаточно велика была их концентрация в Сибири. Впрочем там очищение вооруженных сил от бывших белогвардейцев по всей видимости происходило более мягким путем – путем чисток и увольнений.

Один из участников форума сайта РККА в свое время выложил следующую информацию: «Весной 1929 военком Красноярска издал приказ. обязавших командиров красных частей отчитаться у кого сколько бывших белых служит. При этом была установлена планка — не более 20%, остальных отчислить…

Однако, большинство командиров проигнорировало приказ — во многих частях белых (бывших) было больше, чем 20%… Потребовались дополнительные приказы и распоряжения, чтобы командиры отчитались. Военком вынужден даже был пригрозить, что те кто не отчитается в указанные сроки лишатся вообще всех бывших белых. Вся эта забавная переписка-приказы-распоряжения хранится в местном архиве».

Тогда же была проведена и очистка политаппарата (sic!) вооруженных сил от бывших белых офицеров. Сувениров в своей книге «Трагедия РККА» в частности пишет следующее:

«В специальной докладной записке Центральному Комитету ВКП (б) «О командном и политическом составе РККА» (май 1931 г.) Я. Б. Гамарник сообщал о проведении большой работы по тщательному выявлению и очистке политсостава от лиц, служивших хотя бы и короткие сроки (два-три месяца) в белых армиях. Всего за 1928—1930 гг. уволено было из армии 242 человека «бывших белых», в основном — политруки, завбибы (заведующие библиотеками), учителя.

В течение апреля—мая 1931 г. проводилось увольнение (или передача в резерв) последней оставшейся группы около 150 человек, в том числе около 50 человек старшего и высшего политсостава. Кроме увольнения из армии, за 1929—1931 гг. свыше 500 человек, служивших ранее у белых, были сняты с работы на политдолжностях и переведены на административно-хозяйственную и командную работу. (Такова была специфика подбора кадров политработников в то время).

Эти мероприятия, докладывал начальник Политуправления РККА, «позволили полностью очистить политсостав во всех звеньях от бывших белых»»[48].

Вообще, небезынтересно отметить тот факт, что бывшие участники белого движения попадали в РККА и нелегальными путями – так на заседании Военного Совета при НКО в декабре 1934 года, начальник Особого отдела РККА М. Гай приводил следующие примеры: «Например, бывший белый офицер, прибывший нелегально из-за кордона, где он был связан с активными белоэмигрантскими центрами, по грубо подделанным документам поступил на службу в Красную армию и сумел устроиться на ответственную работу на одном из серьезнейших участков.

Или другой случай: на весьма ответственной работе в центральном аппарате находился бывший начальник колчаковской контрразведки, активный белогвардеец, сумевший путем простых и несложных махинаций в документах, скрыть этот факт»[49].

Тем не менее, несмотря на репрессии начала 30-х гг., многие бывшие белые офицеры в рядах РККА присутствовали и в 30-е годы. Впрочем, мы уже видели что та же «Весна» задела несколько десятков белых офицеров, служивший в вооруженных силах, при том, что после всех чисток начала 20-х годов их оставалось в РККА около 4 сотен.

К тому же многие попадали в армию, скрыв свое прошлое, кто-то призывался из запаса, да и выше упомянутая очистка политаппарата от бывших белых вела в том числе и к переводу их на командные должности.

Так что и в 30-е годы бывшие белые офицеры в РККА встречались не так уж и редко. Причем не только на преподавательских должностях – как например упомянутые выше Базаревский, Высоцкий, Оберюхтин или Лигнау — но и на должностях штабных и командных.

Выше уже упоминалось большое количество бывших военнослужащих белых армий в советских ВВС, встречались они и в сухопутных войсках, причем на высших командных и штабных должностях.

Так например закончившие ускоренный курс АГШ в 1917 году бывший капитан М.И. Василенко занимал должность инспектора пехоты и заместителя командующего Уральского военного округа, бывший капитан Г.Н. Кутателадзе – помощника командующего Краснознаменной Кавказской армией и командира 9-го стрелкового корпуса, бывший капитан А.Я Яновский – заместителя начальника штаба Краснознаменной Кавказской армии и заместителя начальника Управления по укомплектованию и службе войск ГУ РККА, бывший капитан (во ВСЮР полковник) В.В. Попов командовал стрелковыми дивизиями, занимал должности начальника штаба корпуса и начальника оперативного управления Киевского ВО, а затем помощника начальника Военной Инженерной Академии. Упоминавшийся ранее Т.Т.Шапкин в 20-е и 30-е годы командовал 7-й, 3-й и 20-й горнокавалерийскими дивизиями, успешно воевал с басмачами и в промежутке между командованием дивизиями закончил Военную Академию им. Фрунзе.

Карьере последнего нисколько не мешало и то, что с учета (как бывший белогвардеец), он был снят только в начале 30-х годов.

Окончивший в 1905 году Николаевскую инженерную академию полковник (у Колчака генерал-майор, из потомственных дворян Костромской губернии) Свиньин В.А., в кадры РККА был зачислен лишь в 1931 году и сразу же назначен заместителем начальника Особого инженерного строительства, а затем — заместителем начальника инженеров Особой Краснознаменной Дальневосточной армии и начальником филиала научно-исследовательского института инженерного управления РККА в Хабаровске.

За заслуги по укреплению дальневосточных границ он был награжден орденом Красной Звезды. С 1932 по 1935 год начальником инженеров Минского Ура был также бывший колчаковец, П.Т.Загорулько, как и Л.Говоров, перешедший на сторону красных еще в ходе Гражданской войны.


Евгений Дурнев


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Это отрывок из объёмной статьиБЕЛЫЕ ОФИЦЕРЫ НА СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ СОВЕТОВ.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4953655.html

Метки: белые, большевик, власть, война, войска, история, красные, крым, образование, Россия, сибирь, советский

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