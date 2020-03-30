Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск № 314 Гарантийные бомбы Америки

Выступая на подмостках жизни и ослепленный сверкающей на переднем плане повседневностью, он [человек] всё же мудростью своего сердца всякий раз угадывает присутствие великого; хоть и незримого наблюдателя, перед которым он отвечает за требующееся от него осуществление его личного конкретного смысла жизни.

— Виктор Франкл