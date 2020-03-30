Выше президента. Что планируют Собянин, Мишустин и другие. Е. Спицын, М. Делягин, О. Четверикова
Достижению каких целей служат только что принятые решения руководства страны. Какие несовпадения можно легко увидеть, посмотрев на ситуацию внимательнее. Каких результатов – явных и неочевидных – можно ожидать в ближайшем будущем. Ситуацию комментируют Евгений Спицын, Михаил Делягин и Ольга Четверикова.
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Думаю нехило кто то оплатил качели в либеральных рядах – одни публикуют фейки, нагоняя панику, вторые наоборот, говоря о том, что проблем нет.
А истина всегда где то между.