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Умер Манолис Глезос

16:08. 30 марта 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Сегодня в возрасте 98 лет умер Манолис Глезос, который в 1941 году вместе с товарищем взобрался на акрополь Афин и сорвал нацистский флаг, что стало одним из первых проявлений греческого движения Сопротивления нацистской оккупации.
Мужик реально героический. Боролся с нацистской оккупацией Греции, а в годы Холодной войны против правой диктатуры. Более 15 лет отсидел при разных режимах (от нацистов до "черных полковников"), подвергался пыткам, обвинялся в работе на КГБ СССР и 4 раза был приговорен к смертной казни.
Работал депутатом Европарламента и регулярно критиковал неолиберальный капитализм и диктат Евросоюза, выступая за то, что Греция должна сама распоряжаться своей судьбой. Когда Европа продавила Ципраса и тот изменил своим избирателям, Глезос ушел из СИРИЗЫ и продолжал практически до самой смерти заниматься политической и общественной деятельностью.








Документальный фильм советского ТВ о Глезоса 1963 (!) года.


Я доверяю русскому народу. Интервью с Глезосом в 2015 году.

В общем, достойный сын греческого народа, который прожил бурную жизнь, оставив после себя добрую память.

Мир праху.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5751427.html

Метки: антифашизм, глезос, греция, левые

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