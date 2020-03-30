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Украина в тисках МВФ

08:53. 30 марта 2020 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


К сегодняшнему голосованию в Верховной Раде Украины о продаже земли и кредите МВФ.

Смутные времена наступили, смутные. Текущая экономическая ситуация, осложненная пандемией вируса COVID-19 и отсутствием стабильности на рынке энергоносителей, стала настоящей проверкой на прочность для ведущих экономик мира. И все идет к тому, что далеко не все мировые державы пройдут это испытание без существенных потерь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт. Об этом он сообщил в своем видеообращении, попавшем в эфир в минувшее воскресение.

Нет, все более чем логично. И без того просевшая экономика Украины просто не выдержит той нагрузки, которую взвалил на нее всеобщий карантин. Страна без преувеличения парализована, весь бизнес впал в «кому», но при этом правительство должно исполнять свои обязательства перед гражданами, параллельно не забывая о тех платежах, которых ежемесячно ждут от Украины ее многочисленные кредиторы.

В общем, если откинуть всю лирику и оторванные от реальности планы «спасения национальной экономики», можно без лишней скромности сказать, что страна оказалась на грани дефолта. И для того чтобы избежать данной неприятной процедуры, чреватой еще более неприятными последствиями в дальнейшем, Украине нужны деньги.

Но кто поможет в столь непростой ситуации? Евросоюз, который фактически оставил один на один со своими проблемами Италию? Или США, руководство которых сейчас больше озадачено внедрением мер по спасению национальной экономики, чем вопросами помощи странам третьего мира? Или, быть может, Россия, которая ранее по-соседски не раз вливала в экономику Украины серьезные ресурсы? Скорее всего, Россия отпадает сразу, так как отношения с соседями у Зеленского как-то сразу не заладились, в принципе, как не ладились они и у Петра Порошенко, его предшественника. Остаются Европа и США, которые ранее неоднократно заявляли о том, что всегда готовы протянуть руку помощи украинской демократии. И западные партнеры не бросили Украину в непростое для страны время, предложили руку помощи, правда, при этом выдвинув «незначительные» встречные условия.

«Наша страна из-за коронавируса фактически оказалась на распутье, и у нее есть два пути. Первый – это принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере по меньшей мере $10 млрд. Это необходимо для стабилизации экономики и преодоления кризиса», – сказал Зеленский в видеообращении к украинцам в воскресенье, размещенном на его странице в Facebook.

Как вы уже догадались, речь идет ни много ни мало о двух резонансных законопроектах, один из которых снимает мораторий на продажу земель сельхозназначения, а второй накладывает запрет на возврат собственникам ранее национализированных банков.

Зеленский понимает, что Украине нужны деньги, иначе именно ему придется заявлять о дефолте как о свершившемся событии, но так же он отдает себе отчет в том, что принятие данных законотворческих инициатив грозит стране длительным внутриполитическим кризисом. И именно поэтому он не хочет отвечать за данные решения единолично.

"Теперь очередь за вами, уважаемые народные депутаты. Вся ответственность завтра ложится на ваши плечи. Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. И хотя завтра вы все будете в масках, людям станет понятно, кто есть кто. Общество поймет – вы слуги народа или прислужники чужих интересов", – эту речь Зеленского можно вписать в учебники истории как качественный пример перекладывания ответственности за свои инициативы на плечи народных избранников.

Уверен, что уже сегодня в ходе внеочередного заседания Верховной рады, «под давлением обстоятельств» нардепы примут «непростое решение» и поддержат те законопроекты, на принятии которых так жестко настаивает МВФ. Примут коллегиально, возложив на себя ответственность за дальнейшую распродажу государства, которая, несмотря на всю «самостоятельность» украинского правительства, будет проходить под жестким контролем Международного валютного фонда.

Примечательно, что в новую эру, которая ознаменуется либо дефолтом, либо началом распродажи последних активов государства, Украина войдет без двух министров. Министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский, пробыв при портфелях всего один месяц, в минувшее воскресение подали заявления об отставке. Видимо, осознали в какую нехорошую историю их втянули и решили сбежать с тонущего корабля, пока еще для этого есть возможность.

Алексей Зотьев

https://asd.news/articles/ukraina/nebeskorystnaya-pomoshch-/ – цинк

В сухом остатке "новая экономическая политика Зеленского" это – взять денег в долг и продать землю, иначе будет дефолт.
Отдельно радуют слухи о том, что Яценюка назначат главой Нацбанка Украины. Срочно нужен еще 1 млрд. долларов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5750120.html

Метки: Зеленский, МВФ, Украина, экономика

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