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Тимошенко раскрыла готовящуюся «аферу века» на Украине.

20:14. 30 марта 2020 60 просмотров Один комментарий Опубликовал:

APM9278

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины готовятся «провернуть аферу века» и принять закон об открытии рынка земли, прикрываясь пандемией коронавируса.

«На внеочередном заседании парламента они планируют принять закон о распродаже украинской сельскохозяйственной земли. Закон, который уже через несколько лет позволит иностранцам скупить наши черноземы. И наша земля будет приносить свои плоды и прибыли не украинцам, а международным холдингам, которые давно положили на нее глаз», – передает РИА «Новости» слова Тимошенко.

По ее словам, ради этого запланировали внеочередное заседание Рады.

«Людям объяснят, что только так удастся получить очередной кредит и избежать дефолта. Это обман и циничная манипуляция!», – заявила политик. Она указала, что власти страны пользуются тем, что люди не могут выйти на протесты из-за карантина.

«Нам дадут в долг несколько миллиардов, а заберут ресурс, который не имеет цены!», – добавила Тимошенко, пообещав противодействовать властям в данном вопросе.

Ранее Тимошенко уже заявляла, что Украина по всем экономическим параметрам летит в пропасть, кроме того, она отмечала начало процесса «ликвидации» Украины.

Источник: https://vz.ru/news/2020/3/30/1031565.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1076 836
    Dasha 30 марта 2020 в 20:20

    Капительман! Продажу земли Веды считали страшным преступлением.
    Она такая же “Тимошенко, как Перлмунтер кликался Хрущевым!
    Я люблю факты…

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    2

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