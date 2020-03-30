Тимошенко раскрыла готовящуюся «аферу века» на Украине.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины готовятся «провернуть аферу века» и принять закон об открытии рынка земли, прикрываясь пандемией коронавируса.
«На внеочередном заседании парламента они планируют принять закон о распродаже украинской сельскохозяйственной земли. Закон, который уже через несколько лет позволит иностранцам скупить наши черноземы. И наша земля будет приносить свои плоды и прибыли не украинцам, а международным холдингам, которые давно положили на нее глаз», – передает РИА «Новости» слова Тимошенко.
По ее словам, ради этого запланировали внеочередное заседание Рады.
«Людям объяснят, что только так удастся получить очередной кредит и избежать дефолта. Это обман и циничная манипуляция!», – заявила политик. Она указала, что власти страны пользуются тем, что люди не могут выйти на протесты из-за карантина.
«Нам дадут в долг несколько миллиардов, а заберут ресурс, который не имеет цены!», – добавила Тимошенко, пообещав противодействовать властям в данном вопросе.
Ранее Тимошенко уже заявляла, что Украина по всем экономическим параметрам летит в пропасть, кроме того, она отмечала начало процесса «ликвидации» Украины.
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Я люблю факты…