Тимошенко раскрыла готовящуюся «аферу века» на Украине.

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины готовятся «провернуть аферу века» и принять закон об открытии рынка земли, прикрываясь пандемией коронавируса.

«На внеочередном заседании парламента они планируют принять закон о распродаже украинской сельскохозяйственной земли. Закон, который уже через несколько лет позволит иностранцам скупить наши черноземы. И наша земля будет приносить свои плоды и прибыли не украинцам, а международным холдингам, которые давно положили на нее глаз», – передает РИА «Новости» слова Тимошенко.

По ее словам, ради этого запланировали внеочередное заседание Рады.

«Людям объяснят, что только так удастся получить очередной кредит и избежать дефолта. Это обман и циничная манипуляция!», – заявила политик. Она указала, что власти страны пользуются тем, что люди не могут выйти на протесты из-за карантина.

«Нам дадут в долг несколько миллиардов, а заберут ресурс, который не имеет цены!», – добавила Тимошенко, пообещав противодействовать властям в данном вопросе.

Ранее Тимошенко уже заявляла, что Украина по всем экономическим параметрам летит в пропасть, кроме того, она отмечала начало процесса «ликвидации» Украины.

Источник: https://vz.ru/news/2020/3/30/1031565.html