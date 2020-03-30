Святой Сергий Радонежский. Факты о чуме.

По сути, спустя ровно 364 года после кровавых событий начала крещения Киевской Руси христианство греческого толка мирным путем было преобразовано в ведическое православие. Видимо именно поэтому с 1666 года правоверная вера стала называться православной.

Первые гонения на церковь Сергия Радонежского начались только при Иване III, после того как он женился на Софье Палеолог (1472), и перетащил в московию вместе со знаменитой библиотекой и византийских попов. При Иване Грозном церковь Сергия Радонежского вновь набрала силу. Русские старообрядцы как раз и являются её наследием.

1342 - войска хана Дженебека (Дюжена), из Сибирской Руси, осадили в Крыму город Кафу (Феодосия), в то время генуэзскую колонию. Осада затянулась на два года. Кафа нужна была семитским торговцам, как воздух, т.к. через неё в Европу шёл по северному пути китайский шёлк. В странах Запада он ценился на вес золота. Тогда генуэзцы (или им помогли), заразив несколько своих людей чумой (до этого она в мире была неизвестна), забросили трупы в лагерь осаждающих. И стали ждать результата. Но осождающие поняли в чем дело. Не касаясь трупов, положили их в катапульты и забросили за стены Кафы. В крепости о заразе знали немногие, поэтому Кафа вскоре превратилась в сплошное кладбище. Те генуэзцы, которые добрались на кораблях до Европы, занесли страшную болезнь и туда. Через 10 лет две трети населения Европы вымерло. Русь же не пострадала. На Руси нашлись люди, которые с ней успешно справились. Справились с чумой и те, кто ее создал, иначе бы в Европе вообще никого не осталось.