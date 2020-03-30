Сводки от ополчения Новороссии 30 марта 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Вооруженные формирования Украины продолжают подвергать опасности жизнь мирных жителей, размещая военную технику в жилых районах населенных пунктов.

Так, в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ в непосредственной близости от жилых домов в н. п. Крымское нашей разведкой обнаружены две боевые машины пехоты.

В н. п. Золотое подразделения 30-й бригады разместили пять боевых машин пехоты во дворах жилых домов.

Один бронетранспортер боевики 25-й бригады разместили между домами н. п. Станица Луганская.

Данные факты также подтверждаются в официальных отчетах СММ ОБСЕ.

Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники ВФУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям СММ ОБСЕ.

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В соединениях и частях ВСУ продолжают отмечаться случаи небоевых потерь. Согласно данным из донесения штаба ОТГ «Север», за истекшую неделю зафиксировано более 10 конфликтов между военнослужащими ВСУ и Национальной гвардии, которые привели к уничтожению одной единицы техники, ранениям и гибели военнослужащих.

Один из таких конфликтов произошел 25 марта на передовых позициях 59-й омпбр ВСУ в районе населённого пункта Новолуганское. Военнослужащие соединения во время распития спиртных напитков с представителями Национальной гвардии не сошлись во взглядах, в результате чего между собутыльниками разгорелся конфликт, переросший в перестрелку.

В результате конфликта трое военнослужащих бригады с ранениями различной степени тяжести были доставлены в городскую больницу н. п. Рубежное, практически полностью сгорел блиндаж, выведена из строя боевая бронированная машина.

Командир 59-й бригады Шаповалов для восстановления ББМ отбуксировал в одну из мастерских города Светлодарск.

Еще одно происшествие 27 марта на позициях 30-й отдельной механизированной бригады произошло в районе хутора Вольный, где возникла драка между военнослужащими, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе конфликта один из боевиков воспользовался штатным оружием, выстрелил в своего сослуживца рядового Шевчука, который от полученного ранения скончался.

Факт небоевых потерь командование 30-й бригады представило как результат обстрела.

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В подразделениях ВСУ в зоне «ООС» все чаще наблюдаются перебои с питанием. В связи с распространением коронавируса, сложностями логистики и стремительным ростом цен на продукты питания, поставщики Минобороны Украины отказываются выполнять условия договоров о поставке продовольствия. Госконтракты на новых условиях также не заключены, в связи с чем снижается уровень продовольственного обеспечения подразделений ВФУ.

Так, из прибывшей в зону «ООС» 30-й отдельной механизированной бригады группа военнослужащих обратились с жалобой к командующему ОТГ «Север» Ромигайло на неудовлетворительное питание.

По словам военнослужащих, командование бригады уже неделю кормит их рыбными консервами с истекшим сроком годности, исключив горячее питание, при этом количество приемов пищи уменьшено до двух раз в сутки.

Из-за многочисленных жалоб в подразделения бригады из штаба ОТГ «Север» прибыла комиссия для проверки вопросов тылового обеспечения.

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По данным нашего источника, в подразделениях ВСУ отмечается резкое снижение укомплектованности личным составом.

Так, в 25-ю воздушно-десантную бригаду прибыла группа офицеров штаба ОТГ «Север» для проверки кадровых вопросов. В ходе работы группы было установлено, что укомплектованность бригады составляет 49%.

На фоне распространения коронавируса, неудовлетворительного тылового обеспечения стремительно растет число нежелающих продлевать контракты. По прибытии в зону «ООС» в бригаде отказались продолжить службу 63 военнослужащих, срок контрактов которых истек.

С целью восстановления численности соединения, командование карательной операции вынуждено было оставить часть военнослужащих 46-й бригады выполнять задачи на передовых позициях в составе 25-й бригады, прикомандировав их к вновь прибывшему соединению без их согласия.

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