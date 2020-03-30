Суть романа Булгакова-Мастер и Маргарита.

Было много кто считал себя Мастером, но слабость и неумение доказывать свою правоту, сводили их амбиции к нулю.

Возможно появится тот, кто уверен и может сказать своё грозное слово-нет-неверию и слабости общества.

Маргарита-это лишь часть общества, которая запуталась и не понимает своей гибельной опасности в неверии и слабости.

Воланд-это часть населения которая сильна и амбициозна, но имеет слабость-слишком мало сторонников-переделить Мир заново, где сильный получит всё самое достойное.

Пилат-это предки которые сражались за право быть и иметь и так и не поняли, что сделали не так, из-за чего всё устремилось к гибельной трагедии общества.

Бродяга-это верующие, несущие крест правды.

За всем этим стоит истина и она заключена в неверии общества, что верующие смогут вернуть им то, что отнял Воланд.