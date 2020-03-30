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Суть романа Булгакова-Мастер и Маргарита.

12:30. 30 марта 2020 205 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Без имениБыло много кто считал себя Мастером, но слабость и неумение доказывать свою правоту, сводили их амбиции к нулю.

Возможно появится тот, кто уверен и может сказать своё грозное слово-нет-неверию и слабости общества.
Маргарита-это лишь часть общества, которая запуталась и не понимает своей гибельной опасности в неверии и слабости.
Воланд-это часть населения которая сильна и амбициозна, но имеет слабость-слишком мало сторонников-переделить Мир заново, где сильный получит всё самое достойное.
Пилат-это предки которые сражались за право быть и иметь и так и не поняли, что сделали не так, из-за чего всё устремилось к гибельной трагедии общества.
Бродяга-это верующие, несущие крест правды.
За всем этим стоит истина и она заключена в неверии общества, что верующие смогут вернуть им то, что отнял Воланд.

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