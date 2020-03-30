Статистика коронавируса в мире на сегодня – 30 марта 2020 года
14:58. 30 марта 2020 312 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
На сегодня, по статистике коронавируса в мире насчитывается более 722 тысяч зараженных, 151 тысяча выздоровевших и около 34 тысячи погибших от коронавирусной инфекции nCov-2019. В период с 29 на утро 30 марта были зафиксированы следующие случаи заражения, выздоровления и смерти:
- +37 863 зараженных;
- +6 869 выздоровевших;
- +3 104 умерших.
Последние новости по коронавирусу в мире на сегодня:
- В Украине число зараженных инфекцией CoVid-19 приближается к 500;
- В Италии зафиксировано 97 тысяч инфицированных;
- Правительство Китая объявило о конце эпидемии коронавируса в стране;
- В Нью-Йорк прибыл чартерный рейс из Китая с медикаментами, масками, перчатками, спецодеждой и антисептическими средствами;
- В Нидерландах заявили о плохом качестве защитных масок, купленных у Китая в количестве более 1 миллиона;
- Великобритания заказывает более 10 тысяч аппаратов ИВЛ. Число зараженных в стране 19.522, умерших 1228 и 151 выздоровевших;
- В Турции были приостановлены и закрыты все железнодорожные станции;
- В России сообщается о пациентах на ИВЛ – 40% из них жители Москвы.
Онлайн статистика по коронавирусу на сегодня в мире — 30 марта 2020 года
Внимание! Статистика по коронавирусу на сегодня в мире обновлена утром 30 марта 2020 года в 5:00 по МСК.
ВАЖНАЯ НОВОСТЬ: В НПЦ Фармзащита разработана схема лечения коронавируса.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9936577.html
А наши разведчики считают, что этот вирус – просто надувательство людей с корыстными целями…
http://новости-сша.ru-an.info/новости/паника-с-коронавирусом-операция-прикрытия-обнуления-эпохи-глобализма/