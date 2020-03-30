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Статистика коронавируса в мире на сегодня – 30 марта 2020 года

14:58. 30 марта 2020 312 просмотров Один комментарий Опубликовал:


На сегодня, по статистике коронавируса в мире насчитывается более 722 тысяч зараженных, 151 тысяча выздоровевших и около 34 тысячи погибших от коронавирусной инфекции nCov-2019. В период с 29 на утро 30 марта были зафиксированы следующие случаи заражения, выздоровления и смерти:

  • +37 863 зараженных;

  • +6 869 выздоровевших;

  • +3 104 умерших.

В Турции все улицы и дороги дезинфицируются в целях остановки распространения коронавируса. Тысячи госслужащих в специальном снаряжении прошлись по улицам, используя технику с дезинфицирующим средством. За последний день в Турецком государстве умерло 23 человека, а число зараженных достигло 9217.


Последние новости по коронавирусу в мире на сегодня:

  • В Украине число зараженных инфекцией CoVid-19 приближается к 500;

  • В Италии зафиксировано 97 тысяч инфицированных;

  • Правительство Китая объявило о конце эпидемии коронавируса в стране;

  • В Нью-Йорк прибыл чартерный рейс из Китая с медикаментами, масками, перчатками, спецодеждой и антисептическими средствами;

  • В Нидерландах заявили о плохом качестве защитных масок, купленных у Китая в количестве более 1 миллиона;

  • Великобритания заказывает более 10 тысяч аппаратов ИВЛ. Число зараженных в стране 19.522, умерших 1228 и 151 выздоровевших;

  • В Турции были приостановлены и закрыты все железнодорожные станции;

  • В России сообщается о пациентах на ИВЛ – 40% из них жители Москвы.


Онлайн статистика по коронавирусу на сегодня в мире — 30 марта 2020 года









Внимание! Статистика по коронавирусу на сегодня в мире обновлена утром 30 марта 2020 года в 5:00 по МСК.

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ: В НПЦ Фармзащита разработана схема лечения коронавируса.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9936577.html

Метки: COVID-19, коронавирус, статистика

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