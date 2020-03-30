Саша Корпанюк: Подлецы в Украине! Украинский орёл Гройсман!

Перед тем, как слушать бред власть имущих в ТВ и СМИ - об коронавирусе, за оборону страны, о небывалом единении нации перед лицом отдачи кредитов МВФ, нужно спросить у подлецов разрушивших целостность Украины, медицину, промышленность, разъединивших страну по языку, вере, национальности и сколотивших на этом миллиарды :

- Как вам сволочам спится и кушается за украденные народные деньги?



Кому что дано.

Одному господь Бог дал простой, грубоватый язык, и умение работать руками и головой, а у другого швицера язык способен каждую минуту проделывать всякие тонкие художественные ритурнели, прикрывая воровские привычки.

Приступим к описанию событий.

А ведь это очень удивительно, когда люди говорят о предметах, не задумываясь об их сущности и причинах.

Поэтому конкретно!

Конкретика будет списана с города Винничины, родины украинцев в первом поколении - Пэтрэ "Чэл Марэ" Порошенко и брунета Вовы "Базара" Гройсмана.



Тут надо растолковать неискушенному читателю, что Винничина - зеркало гаплыка, можно сказать геволда, наставшего в Державе. Можно сказать - отображая Винницу имеем портрет независимой Украины.

В других губернаторствах и мэриях, которые при совке были просто областями и исполкомами, такое же преступное вдохновение относительно сколотить вагончик зеленых денег.

Везде одно и тоже! Губернаторы, мэры, сэры, пэры... А на самом деле прохиндеи. Орлы-стервятники Порошенко и Гройсмана.

Возьмём спич Вовы "Базара" за последние дни, в которой бывший директор рынка с 14 лет, учит жить теперешнюю власть.

И задайте вопрос себе: сможет ли человек с таким государственным мозгом сохранить свои миллиарды, если его отодвинут от корыта власти? Откуда он жрал в три горла...

Да ни в жизнь.

Кроме как стырить из бюджета или украсть у бедолашного населения эти лихие украинцы ничего не умеют.

Итак, младший юрист, бандеровец в первом поколении, Гройсман. От армии откосил по секретной справке, бананами торговал. Умственная речь умственного державного мужа. Напутствие правительству.

" Обществу надо объединится, а власть должна служить народу"..

Головастый этот украинец с заочным образованием, награжденный двумя пулемётами и двумя пистолетами. Помните как при этом умнице повышались тарифы в разы? А помните его:

-"Я думаю, что попытка снижения тарифов может за собой потянуть серьезный кризис. Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса, если бы снижение тарифов было бы возможным, я сделал бы это "позавчера".

А сейчас тарифы Гройсмана снижены почти во сколько раз? И что?

А вот довольно странные психологические заявления:

-"Надо четко, ритмично и системно, раз-два в сутки, говорить о том, что происходит."

-"...меры, которые предпринимает власть - по закупке тестов, контроля границы, введение карантинных мер - правильные."

-"нужно увеличить наличие тестов… Изолировать заболевших... Суровый карантин..."

Какая умная украинская голова!, Это ж надо такое завернуть. Наверное врач в душе, той Вова. Никто ведь и не догадывался, если бы Гройсман не открыл глаза миру.

Чувствуется учеба в частной академии. Глубокоинтересная личность. Украинская голова, радость мамы.

А вот! Перл!

"Кабинет министров Украины должен немедленно обратиться к Европейскому союзу с просьбой включить Украину в свои планы по борьбе с коронавирусом."



Насчёт ЕС сильно сказано!

Чехи сперли у итальянцев маски, Германия ПРОДАЛА итальянцам маски. Итальянцы приняли помощь агрессора, даже не спросив чей Крым.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вспышка коронавируса COVID-19 может привести к распаду Шенгенской зоны.

А вот.

«Пандемия COVID-19 привела к серьезному экономическому шоку, который уже оказывает существенное негативное влияние на Европейский Союз."

Это Совет Евросоюза по экономике и финансам.



Но Вова знает что делает. Главное вешать лапшу, не останавливаясь. Он же хочет ещё сорок лет вести свой украинский народ в ЕС и НАТО,

"..я призываю правительство подготовить программу, которая позволит людям трудоустроенным за рубежом вернуться на украинский рынок труда".



А что ж Вы, украинец Вова Гройсман, собственной персоной, делали с 2016 по 2019 год????

Именно при Гройсмане, и его советском замполите Ревы, за границу выехали около 9 миллионов украинцев горбатиться на плантациях ЕС и России!

Знаете почему?

Гройсман сделал тарифы на ЖКХ неподъемными для бедолаг-украинцев, развалил всю промышленность, стал резко бандеровцем и начал делить украинцев по языку, вере, национальности.

Для этого разным общественным организациям выделялись сотни миллионов гривен с бюджета государства и городов, и только для восхваления Гройсмана и его камарильи. Освобождались от налогов "свои конторы". Получали миллиардные субсидии "свои люди".

А всё началось в Виннице.

В Виннице, будучи председателем исполкома, или как он себя величал мэром, Гройсман изобрел, сравнительно честную схему отъёма денег у винничан.

На тарифах ЖКХ.

Например два чистых украинца Файден и Гройсман организовали ТОВ.ЖЭО., прокладку, которая снимала с винничан бабло за уборку земли под домом.

Эта же контора четыре года арендовала помещение на пару тысяч квадратов в центре Виннице за 26 копеек в месяц за квадратный метр.

Далее.

В совке, в горисполкоме была своя служба статистики, но Вова, башковитый украинец, на её основе создал ЧАСТНУЮ КОНТОРУ "Центр муниципальных систем управления", посредника, который считает коммунальные услуги винничан и за это имеет свой гешефт. 37 миллионов гривен получила это заведение от коммунальных служб, за то что считала населению тарифы. То есть потребитель себе считает по счетчику, несёт бабки поставщику, НО деньги идут на счета хитрому заведению.

А есть "Винница-энера", частная шарага из Болгарии, назначающая своё видение сбора денег у винничан за электроэнергию.

Ещё.

Например.

Есть в Виннице СМУ-3, которое имеет договор о совместной деятельности с горисполкомом.

Так вот, по решению исполкома, или мэрии, №3001, где со стороны исполкома выступает теперешний начальник Винницкой области В.Скальский известно, что со 117 303 000 гривен паевого взноса ТОВ “СМУ-3” внесло всего 292 000 гривен.

Гениальные мансы, и таких море.

Разглядев такое чисто украинское благородство, гефатер Пэтрэ "Чэл Марэ" Порошенко поставил украинца Гройсмана пурицом на всю Украину!

Ну и имеем, уголь из США, Роттердам+, Амстердам-, десятикратное повышение тарифов, Свиноборонпром, 9 миллионов выехавших со страны трудящихся, ништяки себе и своей кодле, поныне сидящей в кабинетах власти.

Поэтому понимать надо за теперешний геволд.

Сейчас Гройсман аж выпрыгивает из кружевных труселей, хочет вернутся к властному корыту.

Ничего он не умеет и не может. Голова настроена только на гешефты и зехера.

Все его миллиарды выдавлены с бедолаг винничан и украинцев.

Кроме прозрачных офисов, в которых сидят тысячи им назначенных бюрократов, выдающих десятки миллионов справок, этот младший юрист-заочник не построил НИЧЕГО! Только схемы!

Ну еще, ейная семья, конечно благодаря только своим врождённым качествам ума, приобрела кучу торговых центров и ганделиков.

Великая вещь эта власть. Для кого возможность работать на благо народа и государства, а для кого возможность срубить своей мишпухе денег.

Вышвырнуть этих балобустов из власти, это им смертный приговор. Поэтому и время такое невероятное, можно сказать кошерное.