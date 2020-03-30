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Российские учёные нашли новый способ победить коронавирус

13:38. 30 марта 2020 152 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Не смотря не то, что распространение коронавирусной инфекции началось относительно недавно, российские учёные уже успели добиться больших успехов в борьбе с болезнью. Одной из уникальных разработок специалистов из России является термогелиокс — использование разогретой до высоких температур смеси гелия и кислорода при лечении пациентов с дыхательной недостаточностью при различных заболеваниях. 

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Подобная технология уже доказала свою эффективность при лечении обострений обструктивных заболеваний легких (ХОБЛ и бронхиальная астма), тяжелой пневмонии, ишемической болезни сердца. Российские учёные уверены, что подобная методика поможет и при лечении больных коронавирусом.

Кроме того, Федеральное медико-биологическое агентство разработало препарат для лечения больных с COVID-19 на основе противомалярийного препарата мефлохина.

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом», — рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова. 

Стоит также отметить, что в России ведутся весьма успешные испытания вакцины против коронавируса. По мнению заведующего лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаила Щелканова, вакцина от COVID-19 появится в России уже летом. 

«Пока все идет успешно. Я думаю, что к лету в России вакцина уже будет. Я сохраняю надежду, что она не потребуется для широкого применения. Самый лучший вариант — вакцина остается одной из резервных. Промежуточный вариант — будут прививать только людей из группы риска — пожилых, людей с сахарным диабетом, с излишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, это стандартные группы риска для ОРЗ», — заявил специалист.

Ещё одним достижением отметились специалисты российского Центра искусственного интеллекта Университета Иннополис. Они научили нейросеть распознавать коронавирусную инфекцию по рентгеновским снимкам. Рентгенография может стать более доступным способом массовой диагностики, так как тестов хватает только для проверки больных с симптомами COVID-19.

 

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