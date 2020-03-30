«Реальная угроза для всей человеческой цивилизации» — Медведев обратился к нации (ВИДЕО)
Экс-президент России и бывший премьер Российской Федерации Дмитрий Медведев сделал экстренное заявление по коронавирусу, которое опубликовал на своей страничке в «Инстаграм»
Он отметил, что это не голливудский триллер, а реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации.
Распространение в России, по его словам, удается сдерживать, но нужно быть готовым и к неблагоприятному сценарию, который потребует более жестких мер. Чтобы этого не случилось, надо сидеть дома.
Экономические вопросы важны, но главное — здоровье людей, – подчеркнул он.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1585516696
“Чтобы этого не случилось, надо сидеть дома”… Интересно, а что он делает, сидя дома?
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