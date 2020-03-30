Главная » Аналитика, Здоровье, Новости, Политика

Путин поручил губернаторам лично контролировать поддержку пожилых граждан.

20:22. 30 марта 2020 30 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

scale_1200

Граждане старшего поколения в условиях распространения коронавируса должны быть обеспечены медицинской помощью, лекарствами и доставкой продуктов на дом, полпреды и губернаторы должны лично контролировать этот вопрос, подчеркнул президент Владимир Путин.

«Важно обеспечить им поддержку, медицинскую помощь и контроль состояния здоровья, доставку продуктов, лекарств и других необходимых вещей», – передает слова Путина ТАСС.

Он добавил, что у граждан старшего поколения обязательно должна быть возможность оперативно обратиться за помощью и рассказать о своих проблемах.

«Уважаемые коллеги, прошу вас вместе с главами регионов лично контролировать эту работу. Это очень важно», – обратился президент к полпредам.

Он отметил, что такую деятельность уже ведут социальные службы и волонтеры.

«И им отдельно огромное за это спасибо», – сказал Путин.

Президент России на встрече с полномочными представителями также отметил самоотдачу, профессионализм и дисциплину медиков, борющихся с коронавирусом.

Он заявил, что на прошлой неделе в России удалось сдержать сильный рост числа случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: https://vz.ru/news/2020/3/30/1031698.html

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Президент лично контролирует меры, предпринятые для решения проблемы в Магнитогорске
...взорвался дом. Владимир Путин с самого начала лично контролировал эту ситуации. Он...дома. Сегодня глава государства поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому ...всегда откликается на такие вещи». Губернатор заверил президента, что «команда ...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...В частности, он лично контролировал игорные заведения на юге... решил опереться на губернатора провинции Балх Атта ...российским президентом Владимиром Путиным пресс-конференции заявил... расследования, которое Фидель поручил министру безопасности Абрантису. ...
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
...Путин: Здравствуйте.Р.Цимбалюк: Действительно, у нас и у меня лично... работу правоохранительных органов, контролировать, прежде всего со ...приняли отставку такого эффективного губернатора? Дело действительно только... этому вопросу и поручил им в течение ...
Россия и Турция. Последние новости 29 ноября
... а судебная система контролируется правящей партией и президентом...: voicesevas.ru Владимир Путин поручил ввести пакет санкций против... товаров, ввозимых для личного пользования в объёме, ...в субботу пресс-секретарь губернатора Севастополя Кирилл Москаленко,...
Новости Украины и Новороссии 16 декабря 2015
...этого президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подавать в суд ...и наоборот, за исключением личных вещей граждан, социально ...– добавил он. Напомним, между губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили и...участка, который мы не контролируем. Это 409,3 км....
Новости Украины и Новороссии 09 декабря 2015
...- заявил Владимир Путин.Так же Владимир Путин поручил министру финансов Антону...событий. Интересно, что лично вы думаете по этому...значительно хуже. Даже известный губернатор одесский — Михайло Саакашвили,...тоталитарная система власти, контролирующая всё и вся в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)