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“Офицер и шпион”

18:14. 30 марта 2020 76 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Посмотрел фильм Романа Полански "Офицер и шпион" посвященный небезызвестному "делу Дрейфуса".
Суть его была достаточно проста, капитана Дрейфуса (еврея по происхождению) обвинили в шпионаже в пользу Германии и отправили гнить в Южную Америку на острове с тюрьмой.
Несколько позднее, выяснилось, что улики были подделаны, а настоящим шпионом был другой человек.





Жорж-Мари Пикар


Альфред Дрейфус


Публичное разжалование Дрейфуса.

Фильм показывает эту историю с колокольни Жоржа-Мари Пикара, полковника французской армии, который случайно наткнулся на фактуру указывающую на фальсификацию этого дела и попытался докопаться до правды.
В итоге, он выяснил, что Дрейфуса оговорили по распоряжению непосредственных начальников Пикара, которым было выгоднее оставить невиновного за решеткой и реального немецкого шпиона на свободе, нежели признать свою неправоту.
Самому Пикару это стоило заключения в тюрьме и обвинений в предательстве и даже в работе на "еврейские синдикаты" (хотя фильм его ясно показывает как умеренного антисемита, который "не любит евреев" и не полюбит их даже после дела Дрейфуса). Мотивация Пикара достаточно проста – настоящий шпион должен быть пойман и справедливость в отношении Дрейфуса должна восторжествовать.



В итоге, она частично торжествует, когда через годы мытарств, Дрейфуса оправдывают, восстанавливают в звании и даже повышают до майора. Но соль картины в самой заключительной сцене, когда Дрейфус приходит к Пикару, который к тому времени уже стал военным министром и просит его учесть годы заключения, которые помешали ему стать подполковником. Пикар конечно мог его повысить, но не захотел, потому что "обстановка в армии изменилась". В итоге, дело Дрейфуса, по сути помогло Пикару возвыситься (оно в процессе расследования свело его с Клемансо и Эмилем Золя, который выступил с знаменитой статьей "Я обвиняю…"  https://sites.google.com/site/captaindreyfusaffair/home/-a-obvinau, где обрушился на армию и правительство и сделал аргументы Пикара общеизвестными), что сам Пикар признает. Но когда Дрейфус просит его посодействовать восстановлению справедливости, то получает отказ. В результате финал получился кисло-сладким, но весьма жизненным. Был ли причиной отказа антисемитизм самого Пикара или он действительно был вынужден учитывать смену настроений в армии, автор оставляет додумывать зрителю. Роль Эстерхази раскрыта поверхностно, хотя во многим его действия и повлияли на судьбу Дрейфуса. Он просто выведен нечистоплотным офицером, который продавал собранные слухи о французской артиллерии немцам ради денег и проституток (хотя и были попытки представить его агентом разведки, который скармливал немцам дезинформацию). В итоге, он так и не был полноценно осужден, бежал из Франции и умер за границей.



В остальном же, фильм представляет собой цепочку сцен, воспроизводящих наиболее значимых элементы дела Дрейфуса, которое сотрясало французское общество на протяжении многих лет, превратившись из банального дела о шпионаже в спор о корпоративной круговой поруке во французской армии, антисемитизме французского общества и зависимости судебной системы от политиков и военных. В итоге оно нанесло существенный удар по консервативной части генералитета и в долгосрочной перспективе проложило дорогу французским социалистам вроде "социал-предателя" Мильерана в кабинет министров. Фильм дает общее представление об этих событиях, но учить по нему историю я бы не стал – это скорее введение в вопрос, после которого заинтересовавшиеся люди могут почитать профильную литературу, где нюансы этого дела раскрываются более подробно и детальнее.



Актеры в фильме французские (практически никого из них не знаю) и играют они хорошо – отличным получился сам Пикар, а также его оппоненты из генералитета 3-й Республики, где хорошо показана фальшь разговоров про офицерскую честь на фоне бесчестных поступков "лучших генералов Франции".
Снят фильм неплохо, атмосфера Франции конца XIX века выглядит правдоподобно, множество деталей о французской армии того периода и богатый спектр военных мундиров, также добавляют ленте оттенков историчности.
Несколько напрягал по началу постоянный скрип полов, по которым расхаживают военные в сапогах, но это видимо тоже дань историчности.



В целом, неплохой байопик об антисемите, который помог оправдать невиновного еврея, в красивых исторических декорациях по мотивам реальных событий.
Пожалуй лучший фильм из просмотренных за последние месяцы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5751580.html

Метки: xix век, германская империя, дело дрейфуса, дрейфус, история, кино, полански, Франция, шпионаж, эстерхази

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 39612 20144
    Степаныч 30 марта 2020 в 22:29

    А что,на этой теме рассорились даже наш Чехов со своим издателем(забыл как там его.)К слову то что эта тема никому не интересна,говорит о том что на самом деле,на сайте нет ни антисемитов,ни интернационалистов.)Потому как все их высказывания по “работе”,здесь же ни борьбы идеологий,ни политики,обычная бытовуха с точки зрения тролля.)

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