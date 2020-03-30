«Обнаружить и следить за нами у США не получалось». Секреты от командира подлодки «Борей»
Родственники и знакомые иногда в шутку называли его командиром «счастливой штуки». Как и у многих подводников, советский фильм «Командир счастливой «Щуки» его любимый. Потому что там, считает он, показана жизнь и нет ничего наигранного.
О некоторых нюансах профессии и особенностях субмарин проекта 955 «Борей» журналисту ТАСС рассказал экс-командир атомного подводного ракетного крейсера «Александр Невский» капитан 1-го ранга Василий Танковид. Он командовал кораблем семь лет, два раза осуществлял успешные пуски баллистических ракет «Булава», а в 2015 году совершил 42-дневный арктический межфлотский переход (подо льдами Арктики, пройдя пять морей и два океана) — с Северного на Тихоокеанский флот. Американцы тогда не обнаружили наш крейсер и узнали о его появлении в водах Тихого океана, лишь когда атомный ракетоносец прибыл в постоянный пункт базирования на Камчатке (25-я дивизия подводных лодок в Вилючинске).
«В подводники идут не за деньги, должно быть призвание»
Подводник — это особенное. Но мое убеждение, что это не каста. Это — образ жизни.
Я из семьи офицеров-подводников, рос в военном гарнизоне — сначала в Приморье, потом на Камчатке. Первый раз попал на подводную лодку ещё пацаном, классе в пятом. Ходил с отцом, лодка стояла в доке — смотрел, что это такое (улыбается). Все пошло оттуда… Отец был профессиональным замполитом, с 1977 по 1997 год служил на подводном крейсере проекта 667Б. Постоянно в морях. Однажды посчитал, сколько дней за два года он был дома. Оказалось, около двух месяцев всего-навсего, остальное — на службе. И это отложилось.
Курсантом проходил стажировку на проектах 671РТМК и 667БДР (шифр «Щука» и «Кальмар» — крейсера второго поколения — прим. ТАСС). Я окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова в 1995 году и пришел командиром минно-торпедной боевой части на К-211 «Петропавловск-Камчатский» (атомный подводный ракетный крейсер проекта 667БДР «Кальмар» — прим. ТАСС). Наша ласточка была одним из лучших кораблей в соединении, которые прошли средний ремонт, и по всем своим качествам была самым удачным кораблем. Работала как лошадка. И даже на утилизацию ушла своим ходом в Большой Камень на судоремонтный завод «Звезда».
В 1999-м ушел в другой экипаж помощником, потом в 2000 году поступил на Высшие специальные офицерские классы ВМФ в Санкт-Петербурге. После окончания вернулся в свой экипаж на К-211, где продолжил службу в должностях старшего помощника командира по боевому управлению и затем старшим помощником командира. В 2005-м поступил в Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова, после окончания которой был назначен командиром вновь формируемого экипажа К-550 «Александр Невский». Так что первая половина службы у меня прошла на подлодке проекта 667БДР, а вторая — на проекте 955 «Борей».
ПОДЛОДКА К-550 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»Первый серийный корабль проекта 955 «Борей». Спроектирован ЦКБ МТ «Рубин» (генеральный конструктор — С.Н. Ковалев, главный конструктор проекта 955 — В.А. Здорнов). Заложен на ПО «Севмаш» (в составе Объединенной судостроительной корпорации) в стапельно-сдаточном цехе №55 в День моряка-подводника 19 марта 2004 года. Экипаж сформирован 1 сентября 2007 года. За время госиспытаний корабль совершил 12 выходов в море. В боевой состав Тихоокеанского флота ВМФ России лодка принята 23 декабря 2013 года.Тактико-технические характеристики:Экипаж — 107 человек. Водоизмещение надводное / подводное — 14 720 / 24 000 т. Длина — 170 м; ширина — 13,5 м; осадка — 9 м. Глубина погружения — 450 м. Скорость — до 29 узлов (около 54 км/ч). Основное вооружение — ракетный комплекс Р-30 «Булава». Несет 16 межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе. Дальность полета — более 8 тыс. км. Оснащается разделяющимися головными частями индивидуального наведения на цель.
«Следить за нами у Штатов не получилось»
«Александр Невский» — небо и земля по сравнению с крейсерами второго поколения. Кстати, первые корпуса «Бореев» доделывались с лодок 971-го и 949-го проектов. У него тактико-технические характеристики значительно превосходят эти корабли.
По тактико-техническим характеристикам «Александр Невский» — малошумная подводная лодка, на которой используется новая система движения. Это совершенный корабль, и после застоя в 1990-е годы был прорывным. Если раньше все было аналоговое, то сейчас перешли на «цифру», компьютеризировались. Нам [экипажу] было проще. Много на нем интересных внедрений и наработок использовалось.
Мне и экипажу повезло. Мы прибыли на завод «Севмаш» принимать корабль, а это — школа строительства, наладки, испытания и эксплуатация новой техники. Нет ничего лучше, чем общение с производителями и строителями того, на чем тебе предстоит служить и какую материальную часть тебе обслуживать.
В экипаже было около 70 человек, которые лодку увидели на заводе и ни разу в море не были. Из них 20 молодых лейтенантов — выпускников училищ, которые в училище только на картинках видели ту технику, на которой придется служить. Даже учебный центр не может дать тех знаний, которые получаешь на заводе при строительстве и испытаниях.
Опыт, приобретенный на судоверфи в Северодвинске, неоценим, личный состав экипажа стал специалистами и не просто эксплуатирующими технику, но и понимающими её изнутри
Источник: https://nstarikov.ru/obnaruzhit-i-sledit-za-nami-u-ssha-ne-poluchalos-sekrety-ot-komandira-podlodki-borej-114124
Красавец.Хотел бы на нём сходить…(((
Пор большому или по маленькому? ))
Да,даже не по большому и не по маленькому,а хотя бы прогуляться из носа в корму.Если бы ты прошелся по нему,то охренел бы.))