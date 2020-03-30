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Неадекватная Васильева из «Альянса врачей» залила очередной фейк.

16:52. 30 марта 2020 123 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Навальнистка Анастасия Васильева, создавшая фиктивный «Альянс врачей», продолжает распространять свои сказки нервнобольной истерички, разгоняя панику на теме коронавирусной инфекции. 

На этот раз очередной несуществующий анонимный источник сообщил, что медсёстры некой московской больницы якобы вынуждены работать в памперсах и без масок. В общем, сморозила какую-то чушь и думает, что ей на слово все поверят. Дефицита масок в больницах не было и нет, так как медучреждения не закупают их в рознице и уже давно позаботились о том, чтобы основательно ими запастись.

Впрочем, удивляться нечему. Васильева продолжает лить свои низкосортные фейки даже несмотря на то, что их постоянно опровергают. Так, после одного из вбросов, ложь пришлось опровергать персоналу больницы. 

Очевидно, что Васильеву давно пора привлечь к ответственности за распространение откровенной чуши. Глава ФЗНЦ Александр Малькевич отметил, что подобные «сказочники» пользуются тем, что действующий закон не предусматривает наказания. 

«По этому закону "фейк" — это то, что вызывает серьезные общественные потрясения. А когда "Альянс" в очередной раз хватают за руку на вбросах, они отвечают, мол, какие здесь общественные потрясения? То есть реально по действующему закону их не наказать», — отметил общественник.

Именно поэтому необходимо менять и/или дополнять закон, что бы у всяких фейкомётчиков пропало желание популяризировать свои неадекватные фантазии.

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/577479-neadekvatnaya-vasileva-iz-alyansa-vrachey-zalila-ocherednoy-feyk.html

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