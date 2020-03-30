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Мы все тяжело больны. Константин Сёмин // АгитПроп 30.03.2020

11:33. 30 марта 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Вал вирусной информации подхватил нас и несет, не давая вынырнуть и оглянуться. Как изменилось всё за какие-то полтора месяца! Понимая, что в такой момент нельзя переключаться на смежные темы, все-таки попробую сделать это. Нынешний выпуск особенный. В нем будем опираться на письма и отклики, приходящие в наш адрес, требующие незамедлительного реагирования. Хотя бы в формате программы.




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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IMJb7Qlul34

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