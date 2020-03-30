Мы все тяжело больны. Константин Сёмин // АгитПроп 30.03.2020
Вал вирусной информации подхватил нас и несет, не давая вынырнуть и оглянуться. Как изменилось всё за какие-то полтора месяца! Понимая, что в такой момент нельзя переключаться на смежные темы, все-таки попробую сделать это. Нынешний выпуск особенный. В нем будем опираться на письма и отклики, приходящие в наш адрес, требующие незамедлительного реагирования. Хотя бы в формате программы.
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