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Многие жаждут свободы.

00:29. 30 марта 2020 86 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Самые верные правде идут путём откровений, они задают многим ряд вопросов и полученные ответы суммируют и в итоге имеют свой опрос.
Вот так и государство опрашивает многих, но статистические выводы искажает, тем самым уводя от истины, заключённой в том что многие не желают жить в государстве, многим не нравятся чиновники.
Но жизнь в государстве даёт ряд преимуществ-это безопасность, уверенность, финансы и гарантии пенсии и льгот.
В правильном государстве-каждую льготу нужно заслужить трудясь долгие годы, в примитивных государствах льготы получают по праву рождения, тем самым взращивают себе обузу и чем дольше существует такие льготы, то тем больше гнёт для бюджета государства.
В России есть такое понятие-как ветеран труда, благодаря такому принципу у России принято много трудиться.1527089893_282

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