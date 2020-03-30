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Либеральные мерзавцы радуются смерти Валерия Горбунова.

17:06. 30 марта 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В Москве на 67 году жизни скончался Валерий Горбунов, председатель Мосгоризбиркома. Либеральные отморозки, не скрывая радости, устроили пляски на костях умершего, в очередной раз продемонстрировав полное отсутствие морали.

Горбунов подвергся нападкам со стороны либеральной кодлы ещё при жизни из-за того, что добросовестно выполнил свою работу и не пустил кандидатов иностранного агента ФБК на выборах в Мосгордуму. Напомним, причиной тому послужила фальсификация подписной компании, которую устроили представители либерастни, не набрав необходимого количества подписей. Так, юрист ФБК Любовь Соболь подписывалась за умерших людей. 

Либеральные мерзавцы в своих провалах решили обвинить именно Горбунова, впрочем, удивляться тут нечему. Однако плясать на костях умершего, цинично сожалея, мол, жаль лишь, что «не дожил до суда», это уже выше всяческого понимания. Человеческого в этих дегенератах осталось мало.

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/577478-liberalnye-merzavcy-raduyutsya-smerti-valeriya-gorbunova.html

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