Коронавирус и новый мировой порядок

Александр Евдокимов : Валентин Юрьевич, начнем с падения рубля – нашей национальной валюты. Это продолжится или как в прошлый раз 4-5 лет назад всё вернётся?

Валентин Катасонов: Какие-то откаты будут, конечно. Какие-то частичные эмиссии будут, но в целом-то тренд такой, что валютный курс будет понижаться в долгосрочной перспективе, это очевидно. Потому что валютный курс отражает силу экономики, а экономика у нас явно слабеет, она явно у нас умирает

Александр Евдокимов: До 100 рублей может доллар дойти?

Валентин Катасонов: Да. И до 200 может дойти. Примеров можно сколько угодно привести в новой и новейшей истории….. У нас покупательная способность рубля напрямую зависит от валютного курса. Безусловно, инфляция имеет место быть, потому что у нас цены в рублях выражаются, а половина товаров у нас импортного происхождения. Вторая половина товаров на российском рынке имеет составляющие компоненты иностранного происхождения. Центральные банки ведущих стран Запада синхронно понизили ключевые ставки, причем резко на несколько ступенек вниз. Федеральная резервная система понизила на целый процент, довела ключевую ставку до нуля. Банк Англии несколько лет не трогал ключевую ставку, но сейчас тоже обвалил. Центральный банк Канады понизил и другие.

Экономический кризис спишут на китайский коронавирус

И эти меры не остановят наступление кризиса, а кризис будет более тяжелый и более длительный, чем предыдущий 2007-2009 годов. Но, как всегда, спишут на какие-то эфемерные причины, в данном случае на коронавирус. А ключевые причины этого кризиса опять останутся за кадром. Истинные причины экономического кризиса 2020

А истинными причинами являются:

- Алчность хозяев денег; - Социально-экономическая система под названием капитализм.

Война на уничтожение

Действительно идёт война на уничтожение, потому что мне трудно сказать, что там в голове у наших чиновников, министров, премьера. Когда с этими людьми общаешься, то выясняется, что у них там в голове сплошные «тараканы». Другого и трудно ожидать, потому что сегодня на пост министра или важного чиновника ставят людей, которые не задают вопросы, которые умеют исполнять не думая. Вот это очень важное качество – не думая. Сегодня у нас выстроилась такая вертикаль власти, что там все встроенные в неё люди не должны по определению думать, они должны быть полупроводниками, то есть, проводить приходящий сверху управляющий сигнал. Ни в кое случае не имеет право его задерживать какими-то своими встречными вопросами, сомнениями, предлагать какие-то свои контрпредложения. Люди нашей власти – это дрессированные хомяки.

Александр Евдокимов : Дрессированные кем? Путиным?

Валентин Катасонов: Путиным. Он сам часть этого стада хомяков, если честно. Поэтому хомяк хомяка не дрессирует. Нам надо не превратиться в этих хомяков, а если имеем с какими-то переходными формами, то постараться вернуть этих людей в человеческое состояние. Другого выхода из нынешнего кризиса я не вижу. Хомяк не думает выгодно или не выгодно, у него просто рефлексия. Человек – это существо, которое свободно. Свободно в каком смысле? В том смысле, что может выбирать между добром и злом. Дрессированный хомяк уже снимает с себя эту обязанность, потому что за него эти вопросы решили вышестоящие инстанции. Вот это страшная вещь.

Я могу чётко сказать, что желает получить система на выходе из ВУЗа, это некого такого субъекта с тремя рефлексами: 1. Хочу удовольствий; 2. Хочу быть богатым (алчным); 3. Рефлекс страха. 1. Хочу удовольствий; 2. Хочу быть богатым (алчным); 3. Рефлекс страха.

Без этого управлять людьми невозможно! На самом верху находятся хозяева денег. Люди становятся очень управляемыми в атмосфере ужаса, в атмосфере страха. Это и надо хозяевам денег, потому что стадо надо гнать в нужном направлении. И стадо бежит туда, куда ему указывают. Это первая политическая задача. Вторая задача - экономическая или бизнес-задача. Вот на СПИДе сделаны гигантские деньги. Вот, например, известная компания Велком, которая выскочила как черт из табакерки и предложила свои препараты для лечения СПИДа. Каждый курс стоит десятки тысяч долларов. Они на этом заработали десятки миллиардов долларов. Я уж не говорю про государственные программы. В США каждый год из федерального бюджета выделяется по 40 – 50 миллиардов долларов на решение проблемы СПИДа. Это золотая жила. Это бизнес-цель или экономическая. Есть еще третья цель, она самая страшная.

В докладах римского клуба сформулированы четыре основные задачи хозяев денег: 1. Сокращение численности населения; (Сегодня 8 миллиардов, а должен быть 1 миллиард). 2. Деинструализация мировой экономики; 3. Размывание национальных суверенитетов; 4. Создание мирового правительства и управление мировым стадом человекоподобных людей в 1 миллиард голов. 1. Сокращение численности населения; (Сегодня 8 миллиардов, а должен быть 1 миллиард). 2. Деинструализация мировой экономики; 3. Размывание национальных суверенитетов; 4. Создание мирового правительства и управление мировым стадом человекоподобных людей в 1 миллиард голов.

Коронавирус и новый мировой порядок

С моей точки зрения, коронавирус – это уже боевой проект. Дело в том, что коронавирус – это уже переход к новой модели. Всё забудьте демократию, забудьте экономический либерализм, забудьте права человека. Здесь уже всё по-другому. Здесь вас организуют как стадо, и вы просто одна голова в этом стаде. И никто не будет спрашивать этого барана, хочешь ты подвергаться инъекции или нет, тебя этой инъекции подвергнут. И вот тогда веселее начнёт исполнять эта установка Римского клуба по выходу на 1 миллиард человек. Естественно, что стадо необходимо охранять, стадо необходимо контролировать, здесь я упускаю все элементы концлагеря. Но, на самом, деле я неожиданно обнаружил, что первая антиутопия описала буквально сегодняшние события. Я поделюсь маленьким своим открытием. Это роман великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» Родион Раскольников. Все прекрасно помнят эту сцену убийства, но плохо себе представляют конец жизни Родиона Раскольникова. Ведь он оказывается был в ссылке, и у него был последний пятый сон. Посмотрите в интернете пятый сон Родиона Раскольникова – буквально про наш сегодняшний коронавирус. Одна страничка… причем, страшная картина. В этой страничке Родиону снится, что появляется какая-то язва, какой-то вирус. Причем, это язва, этот вирус обладает умом и душой, и он начинает людей уничтожать. Люди пытаются сопротивляться, люди пытаются о чем-то договариваться. Потом у них ничего не получается, они начинают друг друга убивать и пожирать и так далее. В конце этого пятого сна Родиона Раскольникова остаётся всего несколько человек, остальные друг друга убивают.

Источник: https://kuzpress.ru/politics/23-03-2020/73808.html