Королева и Патриарх давно почили в бозе
17:27. 30 марта 2020 62 просмотра Один комментарий Опубликовал: Ликвидатор
Королева давно покинула подданных
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Как нам познать себя? Размышляя — никогда, но действуя. Старайтесь исполнять свой долг, и вскоре вы узнаете, что же есть вы. А что же тогда является вашим долгом? Требования каждого дня.
Интересно, они сами то в это верят? Сколько правды в их словах?