Вгоды Великой Отечественной войны продолжали работать многие учреждения культуры: музейные работники вывозили ценные экспонаты и хранили их на новом месте, театры и балетные училища в эвакуации репетировали и давали спектакли, а киностудии снимали фильмы. О том, каким было кино военных лет — кино для Победы — рассказывает «Культура.РФ».

Советские киностудии в эвакуации

Когда немецкая армия стоит на подступах к столице, а все ресурсы страны брошены на борьбу с врагом, кажется, не время снимать кино. Но режиссеры, операторы, актеры продолжали работать и в блокадном Ленинграде, и в обороняющейся Москве. Уже в ноябре 1941 года в Среднюю Азию эвакуировали «Мосфильм», «Ленфильм», и на базе алма-атинской студии была организована Центральная объединенная киностудия художественных фильмов (на ее счету 80% всех картин, выпущенных в стране в военные годы). В Душанбе начала работать студия «Союздетфильм».

«Незадолго до начала войны ко мне обратился председатель Совета народных комиссаров Казахской ССР тов. Ундасынов с просьбой организовать в республике кинопроизводство. <…>

В августе встал вопрос об эвакуации студии «Ленфильм». Теперь я вспомнил о разговоре с тов. Ундасыновым и позвонил ему в Алма-Ату. Он сразу же согласился с моим предложением принять «Ленфильм» и пообещал содействие в размещении киностудии. <…>

Из Ленинграда удалось вывезти очень мало кинооборудования. Поэтому Кинокомитет решил усилить техническую базу создаваемой в Алма-Ате киностудии за счет «Мосфильма». Так был решен вопрос об эвакуации «Мосфильма» в Алма-Ату…» Из воспоминаний председателя Комитета по делам кинематографии при СНК СССР Ивана Большакова

Итак, две главные киностудии страны, конкурирующие уже не одно десятилетие, оказались под одной крышей. В сложных условиях эвакуации прежние распри должны были только усугубиться, но все вышло наоборот. Ленфильмовцы и мосфильмовцы принялись за работу так, будто всю жизнь снимали кино вместе.

«Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна

Именно в Алма-Ате была закончена культовая советская комедия «Свинарка и пастух» Ивана Пырьева; там же, в павильонах ЦОКС, Сергей Эйзенштейн снимал обе серии «Ивана Грозного». Работа над фильмом стоила баснословных денег, но ради гениального сценария директор ЦОКС Михаил Васильевич Тихонов приложил все усилия, чтобы фильм был снят.

«Сергей Михайлович запер дверь своего кабинета и начал читать мне сценарий «Ивана Грозного», прерывая чтение своими комментариями о том, как он предлагает все это воплотить на киноэкране и какими средствами. Я слушал его с увлечением, и во мне появилось неукротимое желание во что бы то ни стало приложить все усилия и настойчивость. Но осуществить эту гигантскую постановку именно здесь, а Алма-Ате, и без всяких компромиссов на военное время. Я знал, что эта тема была утверждена ЦК в перспективном тематическом плане в объеме двух серий. Эйзенштейн же рассчитывал на три серии. Иначе у него не влезал последний важный период деятельности Грозного — его Ливонский поход за освобождение исконно русских земель и за создание великой Руси». Из воспоминаний Михаила Тихонова

Кстати, в сцене отпевания царицы Анастасии звучит именно голос Тихонова: прямо перед записью фонограммы заболел тенор церковного хора, и директор, сам обладающий неплохим голосом, решил помочь картине не только ходатайствами перед начальством. Так что слова погребального песнопения «Душе моя, душе моя, / Восстану, что спиши!» в фильме поет именно он.

Первый фильм о первом царе всея Руси оказался более чем успешным. Идея единения страны под сильной рукой грозного властителя, столь важная в военное время, пришлась по душе «отцу народов» и, соответственно, была широко поддержана советской интеллигенцией. Однако вторая часть картины, где Иван IV предстает человеком подозрительным и жестоким, вождю не понравилась и была запрещена к показу, что не позволило Эйзенштейну создать трилогию.

Кинохроника, учебные фильмы и агитационные новеллы

В начале Великой Отечественной перед кинематографистами была поставлена идеологическая задача — поднять боевой дух армии и народа, вселить уверенность в грядущей и неминуемой победе. Первое место по значимости занимала кинохроника, оперативно рассказывающая о ходе военных действий, работе тыла, жизни страны в условиях военного времени. Из операторов формировались фронтовые киногруппы, которые фиксировали на пленку бои и быт солдат для регулярных выпусков кинохроники.

«Нас было 252 фронтовых кинооператора, снимавших на всем огромном фронте Великой Отечественной — от Баренцева моря до Черного. В боях погиб каждый пятый. Почти все оставшиеся в живых — ранены или контужены, иногда не единожды. Три с половиной миллиона метров кинопленки, отснятой нами за те 1418 дней войны, были, что называется, на «вес крови». Теперь эта кинопленка на вес золота <…> Мы, фронтовые операторы, лезли очертя голову в самое пекло боя, чтобы снять настоящую войну, не думая в тот момент, что жизнь твоя может оборваться в одно мгновение», — вспоминал кинооператор Семен Школьников.

На киностудии «Воентехфильм» снимались учебные фильмы. Самым легким и мобильным видом кино были короткометражные агитационные новеллы, объединенные в «Боевые киносборники». В этих небольших зарисовках прославлялись боевые качества советских воинов, воспевался непоколебимый дух советского народа, высмеивались трусость и жестокость фашистских оккупантов. Авторами этих киноальманахов были Григорий Козинцев, Владимир Юткевич и другие знаменитые кинорежиссеры; в съемках принимали участие Борис Чирков, Зоя Федорова, Фаина Раневская. В «Киносборнике № 4» к роли «письмоносицы» Стрелки из комедии «Волга-Волга» вернулась Любовь Орлова.

Картины о советских героях и чудесные сказки

В 1942 году был выпущен первый за время войны полнометражный фильм «Секретарь райкома» (режиссер Иван Пырьев) о борьбе народных мстителей с фашистскими захватчиками. Этой же теме посвящен фильм Фридриха Эрмлера «Она защищает Родину», вышедший на экраны в 1943 году. В нем рассказывалось о судьбе русской женщины (Вера Марецкая), возглавившей партизанский отряд. Тема патриотизма и мужества советских людей в годы войны стала центральной и в фильмах «Зоя» (1944, режиссер Лео Арнштам), «Нашествие» по пьесе Леонида Леонова (1945, режиссер Михаил Ромм) и «Человек № 217» (1945, режиссер Михаил Ромм).

Много картин снималось о бойцах и командирах Советской армии, о фронтовых буднях. В 1943 году вышла лента «Парень из нашего города», а в 1943-м — «Жди меня» (режиссеры Александр Столпер и Борис Иванов), обе по сценариям и пьесам Константина Симонова, оба фильма стали культовыми. В том же году на экранах появились «Два бойца» (режиссер Леонид Луков) со всенародно любимыми актерами — Марком Бернесом и Борисом Андреевым в главных ролях. Песни из этого фильма «Темная ночь» и «Шаланды, полные кефали…» стали поистине народными и до сих пор популярны.

Съемки новых и новых фильмов шли все время, с самого начала войны и до ее конца. Кинематографисты работали в самых тяжелых условиях, когда не хватало не только необходимой техники и декораций для съемок — не хватало даже еды, чтобы накормить шатающихся от голода актеров.

«…Голодали мы отчаянно.

Сильной поддержкой тут были «локши» — фальшивые продуктовые карточки. Их изготовляли ребята-художники. С этими карточками мы шли в городскую столовую, к которой были прикреплены. Благо у нас были «локши». Брали по десять мисок супа. После слива жидкости лапша едва покрывала дно одной миски.

Чтобы получить эту еду, надо было выстоять очередь из пяти-шести человек за каждым, уже сидящим за столом едоком. Голодный ждал, пока пятеро других на его глазах поглощали суп. Дело нередко заканчивалось обмороками». Из воспоминаний студентки сценарного факультет ВГИКа

И тем не менее кинопроизводство не только развивалось, но и менялось в жанровом отношении. Ближе к концу войны появляются лирические и музыкальные комедии. В 1944 году — «В шесть часов вечера после войны» (режиссер Иван Пырьев) и в 1945-м — «Небесный тихоход» (режиссер Семен Тимошенко).

А еще людям нужна была сказка. В 1942 году Эраст Гарин и Хеся Локшина снимают картину «Принц и нищий», а сразу после войны, в 1946-м, на экраны выходит «Золушка» (режиссер Надежда Кошеверова). Идея экранизировать знаменитую сказку Шарля Перро возникла у режиссера в 1944 году, по дороге из эвакуации, сразу же началась и работа над будущим фильмом: подбор актеров, создание сценария и эскизов декораций. История о Золушке в контексте драматических событий тех лет нечто большее, чем просто история о девочке, награжденной за свою искреннюю доброту, трудолюбие и самоотверженность. Она стала символом поколения, пережившим и вынесшим на своих плечах все тяготы самой жестокой и самой кровавой войны в истории. Много позже Алексей Герман вспоминал «Золушку» как «нездешнее, невесть откуда и как возникшее, вопреки всему сияющее чудо…»

Всего в годы войны было снято более 100 художественных фильмов.

Источник: https://nstarikov.ru/kino-dlja-pobedy-114277