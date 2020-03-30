Какое значение несет в себе СМУТА? Дмитрий Григорьев
22:05. 30 марта 2020 58 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Вторая часть интервью
С чего началась и чем завершилась смута? Какую роль в те времена играла вера? Как отразились на государстве в целом смутные времена? Ответы на эти вопросы смотрите во второй части интервью с Дмитрием Андреевичем Григорьевым.
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Смута. Русская битва за престол, Григорьев Дмитрий Андреевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kakoe-znachenie-neset-v-sebe-smuta-dmitriy-grigoriev