Какое значение несет в себе СМУТА? Дмитрий Григорьев

Концептуал СМИ Вторая часть интервью

С чего началась и чем завершилась смута? Какую роль в те времена играла вера? Как отразились на государстве в целом смутные времена? Ответы на эти вопросы смотрите во второй части интервью с Дмитрием Андреевичем Григорьевым.

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Смута. Русская битва за престол, Григорьев Дмитрий Андреевич

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