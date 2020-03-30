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К началу “выходной недели”

09:59. 30 марта 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


О мерах предпринимаемых в Подмосковье (как продолжение московских мероприятий).




Стоит отметить "пока не нужны".







Полагаю, в течение недели, что-то подобное и у нас будет. У нас катера через бухту на Северную перевели на особый график и закрыли автовокзал (по сути элемент частичного закрытия города).
По Крыму Аксенов потребовал "проредить" рынки, чтобы торговцы располагались подальше друг от друга.

PS. Трамп заявил, что оптимистичный сценарий эпидемии в США – 100 000 – 200 000 погибших.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5750523.html

Метки: коронавирус, медицина, Москва

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