К началу “выходной недели”

О мерах предпринимаемых в Подмосковье (как продолжение московских мероприятий).Стоит отметить "пока не нужны".Полагаю, в течение недели, что-то подобное и у нас будет. У нас катера через бухту на Северную перевели на особый график и закрыли автовокзал (по сути элемент частичного закрытия города).По Крыму Аксенов потребовал "проредить" рынки, чтобы торговцы располагались подальше друг от друга.PS. Трамп заявил, что оптимистичный сценарий эпидемии в США – 100 000 – 200 000 погибших.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5750523.html