К началу “выходной недели”
09:59. 30 марта 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О мерах предпринимаемых в Подмосковье (как продолжение московских мероприятий).
Стоит отметить "пока не нужны".
Полагаю, в течение недели, что-то подобное и у нас будет. У нас катера через бухту на Северную перевели на особый график и закрыли автовокзал (по сути элемент частичного закрытия города).
По Крыму Аксенов потребовал "проредить" рынки, чтобы торговцы располагались подальше друг от друга.
PS. Трамп заявил, что оптимистичный сценарий эпидемии в США – 100 000 – 200 000 погибших.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5750523.html