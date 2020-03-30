Игрушки для девочек

Детские игрушки…

Алексей Орлов и Олег Бажин



В своих играх мальчики и девочки моделируют своё будущее. И проследив эту взаимосвязь можно понять, какая же жизнь будет у будущих мужчин и женщин.

В этой передаче речь пойдет об игрушках, в которые играют девочки.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xb9LqilYYqk