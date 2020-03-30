Игрушки для девочек
Детские игрушки…
Алексей Орлов и Олег Бажин
В своих играх мальчики и девочки моделируют своё будущее. И проследив эту взаимосвязь можно понять, какая же жизнь будет у будущих мужчин и женщин.
В этой передаче речь пойдет об игрушках, в которые играют девочки.
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