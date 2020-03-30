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Игрушки для девочек

18:34. 30 марта 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Детские игрушки…
Алексей Орлов и Олег Бажин

В своих играх мальчики и девочки моделируют своё будущее. И проследив эту взаимосвязь можно понять, какая же жизнь будет у будущих мужчин и женщин.
В этой передаче речь пойдет об игрушках, в которые играют девочки.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xb9LqilYYqk

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