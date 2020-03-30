Грозовая матрица.
Петли времени-разрывают мгновенья,-
Из бездны к нам рвётся гроза.
У меня нет места сомненью,-
К древним подключкам вернуться пора.
Быт, бытиё-лишь вариации мгновенья,-
Черёд пришёл-перевести в реальность быт.
Ход времени-это лишь движенье,-
Сбоями которого-я по горло сыт.
Пусть матрица-диктует нам свою игру,
Пусть полны зависти и амбиций -её программы.
Системный сбой-вернёт страну..
И пусть мой слог - сегодня странный!
Пророк-это не тот кто правду видит,
Пророк-это не тот кто правду говорит.
Пусть кому то и дано предвидеть,-
Это лишь сон.
Я своё естество бросаю в бездну,
Я там парю, я там орёл.
И пусть я одинок, но не в плену,
Я все нити программ на себя свёл.
Я вижу многих, гордящихся-
Что ходят по краю с бездной.
За ними толпа молящихся,
Старающихся с ними быть любезными.
Узрите правду сами господа,
Она лежит пред вашим взором.
И пусть просветление посещает вас иногда,
Не воспринимайте вы её с укором.
Кто в памяти-тот и в порядке,
Кто знания постиг-тот в плену.
Быть в будущем обратке,
Заметьте я вас не сужу.
Забавно.