Грозовая матрица.

Петли времени-разрывают мгновенья,-

Из бездны к нам рвётся гроза.

У меня нет места сомненью,-

К древним подключкам вернуться пора.

Быт, бытиё-лишь вариации мгновенья,-

Черёд пришёл-перевести в реальность быт.

Ход времени-это лишь движенье,-

Сбоями которого-я по горло сыт.

Пусть матрица-диктует нам свою игру,

Пусть полны зависти и амбиций -её программы.

Системный сбой-вернёт страну..

И пусть мой слог - сегодня странный!

Пророк-это не тот кто правду видит,

Пророк-это не тот кто правду говорит.

Пусть кому то и дано предвидеть,-

Это лишь сон.

Я своё естество бросаю в бездну,

Я там парю, я там орёл.

И пусть я одинок, но не в плену,

Я все нити программ на себя свёл.

Я вижу многих, гордящихся-

Что ходят по краю с бездной.

За ними толпа молящихся,

Старающихся с ними быть любезными.

Узрите правду сами господа,

Она лежит пред вашим взором.

И пусть просветление посещает вас иногда,

Не воспринимайте вы её с укором.

Кто в памяти-тот и в порядке,

Кто знания постиг-тот в плену.

Быть в будущем обратке,

Заметьте я вас не сужу.