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Философия господина Воланда.

11:11. 30 марта 2020 150 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

taina-volanda.origМир тьмы имеет ряд преимуществ:
Во первых вам не обязательно выдавать себя за праведника которому нет дела до страстей.
Во вторых вы должны иметь много богатств, тем самым показывая значимость тьмы.
В третьих -те кто не разделяют ваших взглядов будут казаться глупцами, наивными мальчишками, желающими иметь Небо у себя в руках.
Самое главное преимущество, то что вы не ждёте смерти, а наслаждаетесь жизнью с полна, во множестве её проявлений.
Порой встречаешь людей желающих жить с богом, но позвольте, он вам не обещал взаимной симпатии, т.е. вы насильно навязываетесь. Это было бы пол беды, но вы в свои желания стараетесь затащить большую часть общества. Конечно дело ваше, но помилуйте, но что же делать нам -довольствующимися реальностью?

Для многих тьма-это что то чужое и холодное, но вспомните с каким азартом вы в детстве жевали гудрон! Кто то мазался сажей от печи или плиты, вот так порой тьма является притягательной.

Для одного бог свят, а для кого то и тьма очаровательна, за свою претенциозность и вычурность.
Для одного закурить сигару-это ритуал, а для другого необходимость.
Порой при другом случае-один носит тёмные стёкла в пенсне-чтоб не ослепнуть, а другой видит в сумраке очарование и шарм, основанный на том что, тени уже не видны.

 

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