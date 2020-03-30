Философия господина Воланда.
Мир тьмы имеет ряд преимуществ:
Во первых вам не обязательно выдавать себя за праведника которому нет дела до страстей.
Во вторых вы должны иметь много богатств, тем самым показывая значимость тьмы.
В третьих -те кто не разделяют ваших взглядов будут казаться глупцами, наивными мальчишками, желающими иметь Небо у себя в руках.
Самое главное преимущество, то что вы не ждёте смерти, а наслаждаетесь жизнью с полна, во множестве её проявлений.
Порой встречаешь людей желающих жить с богом, но позвольте, он вам не обещал взаимной симпатии, т.е. вы насильно навязываетесь. Это было бы пол беды, но вы в свои желания стараетесь затащить большую часть общества. Конечно дело ваше, но помилуйте, но что же делать нам -довольствующимися реальностью?
Для многих тьма-это что то чужое и холодное, но вспомните с каким азартом вы в детстве жевали гудрон! Кто то мазался сажей от печи или плиты, вот так порой тьма является притягательной.
Мудро, конечно. Но…
Понесло
Шариков и у Воланда увидит только понятный ему примитив