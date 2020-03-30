Философия господина Воланда.

Мир тьмы имеет ряд преимуществ:

Во первых вам не обязательно выдавать себя за праведника которому нет дела до страстей.

Во вторых вы должны иметь много богатств, тем самым показывая значимость тьмы.

В третьих -те кто не разделяют ваших взглядов будут казаться глупцами, наивными мальчишками, желающими иметь Небо у себя в руках.

Самое главное преимущество, то что вы не ждёте смерти, а наслаждаетесь жизнью с полна, во множестве её проявлений.

Порой встречаешь людей желающих жить с богом, но позвольте, он вам не обещал взаимной симпатии, т.е. вы насильно навязываетесь. Это было бы пол беды, но вы в свои желания стараетесь затащить большую часть общества. Конечно дело ваше, но помилуйте, но что же делать нам -довольствующимися реальностью?

Для многих тьма-это что то чужое и холодное, но вспомните с каким азартом вы в детстве жевали гудрон! Кто то мазался сажей от печи или плиты, вот так порой тьма является притягательной.

Для одного бог свят, а для кого то и тьма очаровательна, за свою претенциозность и вычурность.

Для одного закурить сигару-это ритуал, а для другого необходимость.

Порой при другом случае-один носит тёмные стёкла в пенсне-чтоб не ослепнуть, а другой видит в сумраке очарование и шарм, основанный на том что, тени уже не видны.