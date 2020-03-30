Экс-советница Трампа обвинила Россию в попытке свалить вину за пандемию на США.

Россия и Китай пытаются возложить ответственность за распространение коронавируса в мире на США, заявила бывший советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Фиона Хилл.

По ее словам, Москва и Пекин «не работают в тесном сотрудничестве, они работают сообща, потому что у них схожие цели». Хилл отметила, что страны специально прибегают к дезинформации и манипуляциям, передает ИноТВ со ссылкой на Daily Beast.

Экс-советник Белого дома подчеркнула, что Россия и Китай принялись эксплуатировать пандемию коронавируса.

«То, как президент говорит о «китайском вирусе» не помогает. Это способ отвлечь от ответственности за результат, и это именно то, что делают китайцы и русские», – добавила политик.

Одновременно с тем она отметила, что Китай стремится преодолеть общественный резонанс вокруг коронавируса, так как он несет ответственность за сокрытие эпидемии на начальном этапе.

«Они не хотят брать на себя ответственность за то, чтобы местный вирус превратился в глобальную пандемию», – заявила она.

В отношении России, Хилл полагает, что страна пытается «отвлечь внимание от собственных недостатков и мобилизовать население против внешнего врага».

Политик уточнила, что Москва хочет свалить вину за распространение коронавируса на Вашингтон, в чем также заинтересован Пекин.

Ранее стало известно, что США намерены судиться с китайскими властями и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.

Кроме того, Госдеп призвал Китай признать «сокрытие информации о случившемся в Ухане», США также настаивают на упоминании «китайского происхождения» COVID-19 в документе ООН.

В то же время Пекин заявлял, что именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этих обвинениях.

Источник: https://vz.ru/news/2020/3/29/1031536.html