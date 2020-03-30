Без срока давности. Кто из палачей Хатыни не понес наказания?

22 марта 1943 года гитлеровские каратели вошли в белорусскую деревню Хатынь, согнали её жителей в колхозный сарай, который затем подожгли. Тех, кто пытался выбраться из пламени, расстреливали. В огне сгорели 149 жителей деревни, из них 75 детей младше 16 лет.

Хатынь стала символом злодеяний, совершенных нацистскими преступниками и их пособниками на советской земле. В 1969 году был открыт мемориальный комплекс «Хатынь», посвященный памяти погибших жителей Хатыни и ещё сотен деревень, разделивших её судьбу.

Если о самой трагедии в Советском Союзе говорили и писали много, то о личностях палачей не говорилось почти ничего. «Чудовищное преступление нацизма» — за этой общей фразой скрывалась достаточно неудобная правда, которую старательно пытались скрыть влиятельные люди в советском руководстве.

Батальон «Дирлевангер»: нацист-педофил и его команда уголовников

Карательная акция в отношении жителей Хатыни, подозревавшихся в оказании помощи партизанам, была осуществлена силами 118-го шуцманшафт-батальона, а также роты особого батальона СС «Дирлевангер».

Непосредственным поводом для акции стала гибель в бою с партизанами шеф-командира первой роты 118-го шуцманшафт-батальона, гауптмана Ганса Вёльке.

Вельке, олимпийский чемпион 1936 года в толкании ядра, был лично с знаком с Гитлером, и его смерть взбесила гитлеровцев. Для начала каратели расстреляли 26 жителей деревни Козыри, занимавшихся рубкой леса неподалеку от места боя, в котором погиб Ганс Вельке. Вслед за этим была проведена «акция устрашения» в Хатыни.

Зондеркоманда СС «Дирлевангер», созданная в июне 1940 года, изначально задумывалась как карательное подразделение. Его основателем и бессменным командиром являлся Оскар Дирлевангер, ветеран Первой мировой войны, который в начале 1920-х участвовал в карательных акциях против немецких коммунистов. Затем Дирлевангер вступил в НСДАП и успешно делал партийную карьеру, пока в 1934 году не был уличен в педофилии. Дирлевангера осудили на два года, лишив воинского звания и наград, членства в партии и работы.

После выхода из тюрьмы он по совету старых друзей уехал в Испанию, где вступил в отряд немецких добровольцев, воевавших на стороне генерала Франко. Когда мятежники взяли верх, Дирлевангер триумфально вернулся в Германию. «Искупившего грехи» нациста восстановили в партии, а дело о педофилии пересмотрели, закрыв его за недостатком улик.

Шефу СС Генриху Гиммлеру нужен был человек, готовый выполнять самую грязную работу. Дирлевангер оказался наилучшей кандидатурой. Ему было поручено набрать себе подручных из уголовников-браконьеров, отбывавших наказание в концентрационном лагере Заксенхаузен.

Сначала подразделение называлось «Браконьерская команда „Ораниенбург«», затем его переименовали в «Специальную группу „Доктор Дирлевангер«».

Дирлевангер набирал в свой отряд не только браконьеров, но и лиц, осужденных за убийства, разбои и изнасилования. Его интересовала только готовность подчиненных убивать.

Начинало подразделение с антипартизанских действий в Польше, а затем было переброшено в Белоруссию.

Командира карателей насмерть забили охранники-поляки

К лету 1942 года Дирлевангеру стало не хватать уголовников: потери в боях с партизанами были очень серьезными. Тогда он получил разрешение пополнять ряды за счет немецких военнослужащих, осужденных за преступления на фронте, а также добровольцев-коллаборационистов. Так в батальоне СС появились русская и украинская роты.

Антипартизанские и карательные акции подразделения на территории Белоруссии продолжались вплоть до 1944 года, после чего его перебросили в Польшу, где подчиненные Дирлевангера участвовали в подавлении Варшавского восстания, а затем — восстания в Словакии.

К концу войны подразделение было преобразовано в 36-ю гренадерскую дивизию СС, которая была разбита советскими войсками в апреле 1945 года в Силезии.

Сам Оскар Дирлевангер был арестован французскими солдатами в городе Альтсхаузене 7 мая 1945 года. Он был помещен в тюрьму, где ожидал суда. Однако ровно через месяц, 7 июня 1945 года, предводитель карателей скончался. Тюрьма, в которой содержался Дирлевангер, охранялась польским подразделением, бойцы которого узнали о том, что творил этот заключенный на их родной земле. Причиной смерти нациста стали тяжелые травмы, полученные в результате многочасового избиения.

Изменники из «Дирлевангера»: Мельниченко и другие

Украинской ротой, присланной на помощь 118-му шуцманшафт-батальону, командовал Иван Мельниченко. Этот уроженец Киева был весьма примечательной личностью. Он успел повоевать в партизанском отряде, откуда дезертировал, потом участвовал в целом ряде карательных акций, был у немцев на хорошем счету, но потом тоже сбежал. Подавшись на север, он некоторое время скрывался в Мурманской области, а в начале 1945 года вернулся на Украину. Промышлял кражами и грабежами, во время одного из нападений убил сотрудника милиции. В июле 1945 года Мельниченко явился с повинной, но во время перевозки для проведения следственных действий снова сбежал. В феврале 1946 года особо опасный преступник Иван Мельниченко был застрелен во время милицейской спецоперации.

В 1947 году делом изменников Родины, служивших в батальоне «Дирлевангер», занялась специальная следственная группа. Расследование длилось 14 лет. За это время удалось выявить лиц, совершивших наиболее тяжкие преступления.

В октябре 1961 года на процессе в Минске перед судом предстали бывшие каратели батальона «Дирлевангер» А. С. Стопченко, И. С. Пугачев, В. А. Ялынский, Ф. Ф. Грабаровский, И. Е. Тупига, Г. А. Кириенко, В. Р. Зайвый, А. Е. Радковский, М. В. Майданов, Л. А. Сахно, П.А.Уманец, М. А. Мироненков и С. А. Шинкевич.

Все они, за исключением Уманца и Мироненкова, были участниками уничтожения Хатыни. Но это было лишь одним из преступлений карателей. Все подсудимые были приговорены к смертной казни.

Специальная карательная команда СС «Дирлевангер». Была известна своей жестокостью. Восточный Фронт. Вторая мировая. pic.twitter.com/SfK2nIrTJi — Война в Истории (@VojnavIstorii) February 12, 2017

118-й шуцманшафт-батальон: украинцы на службе Рейха

Главную роль в уничтожении жителей Хатыни сыграл именно 118-й шуцманшафт-батальон. Это подразделение было сформировано летом 1942 года в Киеве из украинских националистов и украинцев из числа бывших военнослужащих Красной армии, взятых в плен и добровольно изъявивших желание сотрудничать с гитлеровцами.

Среди националистов, включенных в батальон, были и те, кто участвовал в расправе в Бабьем Яру.

В карательных акциях на территории Белоруссии 118-й шуцманшафт-батальон участвовал вплоть до лета 1944 года. Когда началось отступление немцев, коллаборационистов перебросили на запад, во Францию, где они должны были участвовать в боях с отрядами французского Сопротивления. Но исход войны был уже очевидно не в пользу Германии, поэтому украинцы дезертировали к французам. После освобождения Франции они завербовались в Иностранный легион. Затем одни предпочли остаться на Западе, а другие возвращались в СССР, надеясь, что правда наружу никогда не выплывет.

Бытует мнение, что всех, кто служил в карательных подразделениях, в Советском Союзе немедленно ставили к стенке. На самом деле это не так. Во время процесса над Григорием Васюрой, о котором речь пойдет ниже, свидетельские показания давали более 20 бывших карателей из 118-го шуцманшафт-батальона.

Все они были осуждены в конце 1940-х – начале 1950-х, получили по 20-25 лет лишения свободы, но в действительности ни один из них не отбыл более 8 лет. В 1955 году коллаборационисты попали под действие указа об амнистии.

В отношении этих лиц не удалось доказать непосредственной причастности к убийствам мирных жителей, то есть свидетелей, которые могли бы указать на них как на прямых исполнителей, не нашлось.

Константин Смовский: кровавая биография украинского «генерала»

Во время уничтожения Хатыни 118-м шуцманшафт-батальоном командовал немец Эрих Кернер. О его судьбе мало что известно. Судя по всему, он пережил войну и доживал свои дни в спокойствии и благополучии.

Куда больше известно о его заместителе Константине Смовском. Он родился на Полтавщине в 1892 году, в годы Первой мировой войны сражался в русской армии. После революции Смовский примкнул к украинскому национальному движению и служил в армии УНР. После поражения от большевиков перебрался в Польшу и вскоре поступил на службу в польскую армию. В 1939 году, будучи майором польской армии, он попал в плен к немцам и изъявил желание с ними сотрудничать.

После участия в карательных акциях на территории Белоруссии Смовский оказался в Германии и в мае 1945 года, представ перед лицом западных союзников, объявил себя борцом за независимость Украины. Это сработало: передачи советской стороне Смовский избежал, осел в Западной Германии, где стал основателем Союза украинских воинов. После разгрома бандеровских банд на западе Украины, с которыми Смовский поддерживал связь, он перебрался в США, где активно работал в украинских эмигрантских организациях. Ему даже присвоили звание генерал-хорунжего. Умер каратель в Миннеаполисе в 1960 году.

Василий Мелешко: советский офицер и форменный садист

«Возьмите комвзвода Мелешко: кадровый советский офицер и форменный садист, буквально шалел от запаха крови», — такую характеристику на допросах своему сослуживцу дал начальник штаба 118-го шуцманшафт-батальона Григорий Васюра.

Бывший командир взвода 140-го отдельного пулеметного батальона Красной армии Василий Мелешко действительно поражал своей кровожадностью даже сослуживцев.

Во время карательных акций он рвался убивать людей лично. Расстрел лесорубов, предшествовавший расправе в Хатыни, был его личной инициативой. В самой Хатыни Мелешко стрелял по тем, кто пытался вырваться из огня, не щадя никого.

После переброски батальона во Францию Мелешко дезертировал от немцев и завербовался в Иностранный легион, в составе которого был отправлен в Северную Африку.

Спустя много лет Мелешко рассказывал: «Поступая на службу в Иностранный легион, я не собирался возвращаться в Советский Союз, хотя определенных планов на будущее не имел. Но служба в легионе, порядки в иностранной армии с процветавшим рукоприкладством заставили меня пересмотреть свои взгляды. Я полагал, что переход на сторону французских партизан в некоторой степени смягчит мою вину, если станет известно о службе в 118-м полицейском батальоне. Сам же я о своей службе у немцев не был намерен рассказывать».

Как нам сообщают либеральные историки, все, кто репатриировался в СССР после войны, подвергались советскими спецслужбами жестоким репрессиям.

Но бывший офицер Красной армии Мелешко, которому было что скрывать, благополучно прошел все проверки, был восстановлен в армии и уволился в запас в декабре 1945 года.

Понимая, что его грехи могут быть раскрыты, он уехал в Казахстан, затем ещё раз поменял место жительства. Тем не менее его все-таки арестовали. Мелешко уличили в сотрудничестве с немцами, однако про то, чем именно он занимался, сведений собрать не удалось. В итоге он был осужден к лишению свободы, а в 1955 году, как и многие другие, был амнистирован.

Амнистия не распространялась на тех, кто лично убил десятки мирных жителей. Но изобличить Мелешко удалось лишь в 1974 году, когда он снова был арестован. На сей раз каратель был приговорен к высшей мере наказания: расстрелу.

Григорий Васюра: процесс за закрытыми дверями

В 1986 году в Минске проходил судебный процесс, который мог стать всесоюзной сенсацией. Ведь на скамье подсудимых находился один из главных палачей Хатыни: преступления гитлеровцев, о котором знал любой школьник. Однако пресса хранила гробовое молчание. Даже те немногие репортеры, что были допущены в зал суда, впоследствии были поставлены перед фактом: их материалы публиковаться не будут.

Подсудимым был бывший начальник штаба 118-го шуцманшафт-батальона Григорий Васюра.

Уроженец города Чигирина, что в Черкасской области, в 1936 году Григорий Васюра окончил Киевское военное училище связи. Старший лейтенант Красной армии попал в плен в первые дни войны. Сам он уверял, что был захвачен немцами после контузии. В лагере для пленных он дал согласие на сотрудничество с гитлеровцами и был отправлен для прохождения службы в создаваемый118-й шуцманшафт-батальон.

Свидетели из числа бывших подчиненных показали: Васюра пользовался доверием немцев и полностью его оправдывал.

Из показаний свидетеля Петричука о карательной акции в Хатыни: «Мой пост был метрах в 50 от сарая, который охранял наш взвод и немцы с автоматами. Я хорошо видел, как из огня выбежал мальчик лет шести, одежда на нем пылала. Он сделал всего несколько шагов и упал, сраженный пулей. Стрелял в него кто-то из офицеров, которые большой группой стояли в той стороне. Может, это был Кернер, а может, и Васюра. Не знаю, много ли было в сарае детей. Когда мы уходили из деревни, он уже догорал, живых людей в нем не было: дымились только обгоревшие трупы, большие и маленькие… Эта картина была ужасной. Помню, что из Хатыни в батальон привели 15 коров».

Другие свидетели подтверждали: Васюра лично руководил расправой над жителями Хатыни и сам расстреливал женщин и детей.

Среди доказанных эпизодов деятельности Васюры: карательная операция в селе Осови, где было расстреляно 78 человек, расправа над жителями села Вилейки, уничтожение жителей сел Маковье и Уборок, расстрел 50 евреев у села Каминская Слобода. Суд пришел к выводу, что лично Григорием Васюрой были уничтожены более 360 женщин, стариков, детей.

Но почему он оказался на скамье подсудимых только в 1986 году? Как и Мелешко, Васюре удалось пройти фильтрационные мероприятия после возвращения в СССР, скрыв свое прошлое. Доказать его сотрудничество с немцами удалось лишь в 1952 году. Васюру осудили на 25 лет, но уже через три года освободили по амнистии. Про участие в массовых убийствах информации не было.

Григорий Васюра: палач Хатынь pic.twitter.com/pQIthqEWBB — Style Zone Tattoo (@oskaralexey) December 20, 2015

О чем переживал главный коммунист Украины?

Бывший каратель поселился в Киевской области, сделал большую карьеру, став заместителем директора крупного совхоза. Когда спрашивали, почему сидел после войны, сокрушенно качал головой: «Посадили просто за то, что попал в плен!»

Васюру как ветерана войны приглашали выступать перед пионерами, он даже стал почетным курсантом Киевского высшего военного инженерного дважды Краснознаменного училища связи имени М. И. Калинина.

«Заслуженный человек» обнаглел до того, что в 1985 году потребовал себе орден Отечественной войны II степени: к сорокалетию Победы им отмечали всех ветеранов. Но когда подняли архивы, то сразу обнаружились нестыковки и «белые пятна» в биографии. Пригодились и показания расстрелянного за десять лет до этого Василия Мелешко. Сотрудники Комитета государственной безопасности, буквально по крупицам собрали материалы, которые подтвердили: да, перед ними действительно начальник штаба 118-го шуцманшафт-батальона.

Так почему же процесс над Васюрой не освещался? На этом настоял первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий. Он утверждал: упоминание о том, что людей в Хатыни убивали украинские коллаборационисты, оскорбит весь украинский народ и нанесет непоправимый вред дружбе народов. Влияния Щербицкого хватило, чтобы добиться желаемого результата.

26 декабря 1986 года трибунал Белорусского военного округа приговорил Григория Васюру к расстрелу.

Владимир Катрюк: каратель под защитой Канады

Из показаний свидетеля Остапа Кнапа на процессе по делу Григория Васюры: «После того как мы окружили деревню, через переводчика Луковича по цепочке пришло распоряжение выводить из домов людей и конвоировать их на окраину села к сараю. Выполняли эту работу и эсэсовцы, и наши полицейские. Всех жителей, включая стариков и детей, затолкали в сарай, обложили его соломой. Перед запертыми воротами установили станковый пулемет, за которым, я хорошо помню, лежал Катрюк».

Владимир Катрюк, согласно показаниям свидетелей, был одним из самых деятельных палачей Хатыни. Он лично сгонял жителей деревни в сарай, а затем расстреливал тех, кому удалось вырваться из огня. Была установлена причастность Катрюка и к ряду других карательных акций.

Как и многие его сослуживцы, во Франции он дезертировал от немцев, вступил в Иностранный легион, где воевал уже против своих бывших хозяев, даже был ранен. Несколько лет он прожил по подложным документам во Франции, а затем уехал в Канаду.

Израильский Центр Симона Визенталя, занимающийся розыском нацистских преступников, вносил Катрюка в список наиболее разыскиваемых лиц.

В Канаде каратель чувствовал себя прекрасно. Обосновавшись в провинции Квебек, он женился, завел пасеку и многие годы считался порядочным гражданином.

В 1999 году, когда в Канаде стала широко известна информация о его сотрудничестве с нацистами, Катрюк был лишён канадского гражданства. Однако после десятилетнего разбирательства под активным давлением украинской диаспоры в Канаде Катрюка полностью восстановили в правах канадского гражданина.

Центр Симона Визенталя предоставил канадским властям сведения, указывающие на то, что Владимир Катрюк лично участвовал в массовых убийствах мирных граждан на территории Белорусской ССР.

В действительности правительство Канады не сделало ничего, чтобы последний палач Хатыни предстал перед судом.

В 2015 году Главным следственным управлением СК России в отношении Владимира Катрюка было возбуждено дело по статье 357 УК РФ (геноцид).

Российские правоохранительные органы отправили запрос в Канаду о выдаче преступника. Но в мае 2015 года заместитель генпрокурора России Александр Звягинцев сообщил о том, что Канада отказала РФ в его выдаче.

Владимир Катрюк скончался 22 мая 2015 года на 94 году жизни.

Человек, на чьей совести мучительная смерть женщин и детей белорусской Хатыни, умер в своей постели благодаря политической выгоде на тот момент.

Обложка: Константин Смовский, Владимир Катрюк, Григорий Васюра. © / Коллаж АиФ

Источник: https://nstarikov.ru/bez-sroka-davnosti-kto-iz-palachej-hatyni-ne-pones-nakazanija-114271