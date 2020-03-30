Белоруссия справляется с распространением коронавируса, считают в ВОЗ
15:09. 30 марта 2020 125 просмотров 5 коммент. Опубликовал: Серый
Белоруссия справляется с распространением коронавируса COVID-19 – смертей, вызванных этим заболеванием, в республике нет, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
По официальным данным, число зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии достигло 94, при этом 32 пациента уже выздоровели.
"Я могу сказать, что в Белоруссии на ранних стадиях вы отлично справляетесь. У вас нет смертей, есть выздоровевшие, и это очень хороший знак. Важно, что достаточно подготовленных, квалифицированных врачей. Насколько я осведомлена, у вас включены все меры предосторожности, в первую очередь, для тех, кто работает. Вы можете тестировать людей и можете изолировать людей в больницах. Но главная цель - это, конечно, затормозить развитие вируса. И то, что мы видим … вы справляетесь", - сказала Харрис в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.
Представитель ВОЗ также отметила, что в условиях пандемии странам важно сохранить работу экономики, насколько это возможно. "Конечно, это кризис, кризис в области здравоохранения, но жизнь не должна остановиться. Бизнес, компании - все должны остаться на плаву. Нужно просто откорректировать режим, как это сделать", - добавила представитель ВОЗ.
Источник: https://ria.ru/20200329/1569325696.html
Жутких пророчеств было от “степанычей” по поводу ужасного будущего Беларуси из-за позиции Лукашенко .
Особенно выделялся Сергеев … Как наиболее яркий образчик вышеупомянутого стиля мышления .
Сергеев – ты теперь эталон . От тебя отныне начинается отсчёт по шкале здравомыслия . От нуля …. и далее ….
Ну Серунчик выдал на гора, где это я жуткое будущее Белоруси предрекал? Трепло ты беспантовое.
Тебе что , не хочется быть эталоном для всего человечества ?
Отказаться уже не получится . Ты долго стремился к этому . И вот … награда нашла героя .
” Лукашенко рассказал, как лучше умереть от коронавируса, и обозвал отмену Парада в Москве психозом ” – ты там особо отличился . Набрал дополнительные очки и напрочь обошёл своих собратьев по разуму.
Так что никто даже близко не может претендовать на твой уровень мышления .
Тебе гордиться надо . Пусть хоть и ск***е , но зато ты впереди планеты всей.
Батьку почему то не трогают,видимо он в отличии от сказочника право имеет хозяев на хер посылать.
Коронавирус – фейк? – https://pandoraopen.ru/2020-03-30/koronavirus-fejk-vzlet-infekcij-v-90-e-chto-posle-kapitalizma-i-kommunizma/
Интервью с Игорем Алексеевичем Гундаровым, доктором медицинских наук, демографом, эпидемиологом.
Что такое коронавирус – эпидемия или локальная вспышка?
Сергеев предлагает серьёзно и здраво относиться к проблеме COVID-19.
В последние дни в Мире было в среднем 50-65 тыс. новых больных, 3-3,5 тыс. смертей. Это серьёзные цифры.
За последний день заболевших и умерших стало чуть меньше. Вышли на “плато” заболеваемости? Дай Бог. В этом случае пандемия продлится апрель-май, в июне будут ещё умирать тяжелобольные.
В правом нижнем углу наглядный график. https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6