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Белоруссия справляется с распространением коронавируса, считают в ВОЗ

15:09. 30 марта 2020 125 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

Пассажиры в защитных масках в национальном аэропорту Минск

Белоруссия  справляется с распространением коронавируса COVID-19 – смертей, вызванных этим заболеванием, в республике нет, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗМаргарет Харрис.

 

По официальным данным, число зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии достигло 94, при этом 32 пациента уже выздоровели.
"Я могу сказать, что в Белоруссии на ранних стадиях вы отлично справляетесь. У вас нет смертей, есть выздоровевшие, и это очень хороший знак. Важно, что достаточно подготовленных, квалифицированных врачей. Насколько я осведомлена, у вас включены все меры предосторожности, в первую очередь, для тех, кто работает. Вы можете тестировать людей и можете изолировать людей в больницах. Но главная цель - это, конечно, затормозить развитие вируса. И то, что мы видим … вы справляетесь", - сказала Харрис в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.

 

Представитель ВОЗ также отметила, что в условиях пандемии странам важно сохранить работу экономики, насколько это возможно. "Конечно, это кризис, кризис в области здравоохранения, но жизнь не должна остановиться. Бизнес, компании - все должны остаться на плаву. Нужно просто откорректировать режим, как это сделать", - добавила представитель ВОЗ.

 

 

Источник: https://ria.ru/20200329/1569325696.html

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 34080 20366
    Серый 30 марта 2020 в 15:33

    Жутких пророчеств было от “степанычей” по поводу ужасного будущего Беларуси из-за позиции Лукашенко .
    Особенно выделялся Сергеев … Как наиболее яркий образчик вышеупомянутого стиля мышления .
    Сергеев – ты теперь эталон . От тебя отныне начинается отсчёт по шкале здравомыслия . От нуля …. и далее ….

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    1
    • 12775 9575
      SergeevСерый 30 марта 2020 в 15:54

      Ну Серунчик выдал на гора, где это я жуткое будущее Белоруси предрекал? Трепло ты беспантовое.

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      1
      • 34080 20366
        СерыйSergeev 30 марта 2020 в 16:11

        Тебе что , не хочется быть эталоном для всего человечества ?
        Отказаться уже не получится . Ты долго стремился к этому . И вот … награда нашла героя .
        ” Лукашенко рассказал, как лучше умереть от коронавируса, и обозвал отмену Парада в Москве психозом ” – ты там особо отличился . Набрал дополнительные очки и напрочь обошёл своих собратьев по разуму.
        Так что никто даже близко не может претендовать на твой уровень мышления .
        Тебе гордиться надо . Пусть хоть и ск***е , но зато ты впереди планеты всей.

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  • 14155 9937
    Владимир 30 марта 2020 в 15:38

    Батьку почему то не трогают,видимо он в отличии от сказочника право имеет хозяев на хер посылать.
    Коронавирус – фейк? – https://pandoraopen.ru/2020-03-30/koronavirus-fejk-vzlet-infekcij-v-90-e-chto-posle-kapitalizma-i-kommunizma/
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    2
  • 446 362
    Александр 30 марта 2020 в 16:05

    Сергеев предлагает серьёзно и здраво относиться к проблеме COVID-19.
    В последние дни в Мире было в среднем 50-65 тыс. новых больных, 3-3,5 тыс. смертей. Это серьёзные цифры.
    За последний день заболевших и умерших стало чуть меньше. Вышли на “плато” заболеваемости? Дай Бог. В этом случае пандемия продлится апрель-май, в июне будут ещё умирать тяжелобольные.
    В правом нижнем углу наглядный график. https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

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