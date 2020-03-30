Белоруссия справляется с распространением коронавируса, считают в ВОЗ

"Я могу сказать, что в Белоруссии на ранних стадиях вы отлично справляетесь. У вас нет смертей, есть выздоровевшие, и это очень хороший знак. Важно, что достаточно подготовленных, квалифицированных врачей. Насколько я осведомлена, у вас включены все меры предосторожности, в первую очередь, для тех, кто работает. Вы можете тестировать людей и можете изолировать людей в больницах. Но главная цель - это, конечно, затормозить развитие вируса. И то, что мы видим … вы справляетесь", - сказала Харрис в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.