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СУ-50 с одним из двигателей нового поколения.

13:03. 29 марта 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Левый двигатель. 

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