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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 марта 2020

12:13. 29 марта 2020 225 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Российские военные объекты в Рожаве



Локации в Рожаве, где присутствуют российские военные, обеспечивая как контроль линии разграничения по трассе М-4, так и патрулирование совместно с турками на границе.

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Сирия: коронавирус свирепствует в концлагерях США и Турции

Сирия: коронавирус свирепствует в концлагерях США и Турции | Русская весна

В американских концлагерях в Сирии свирепствует коронавирус.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

В Идлибской зоне порядка ста тысяч человек застряли на турецкой границе в палаточных лагерях, там ситуацию контролируют так называемые партнерские организации ООН из числа исламистов и проектов западных спецслужб, связанных с боевиками.

«Хайат Тахрир аш-Шам» и протурецкие формирования подминают под себя всех старейшин и гуманитарщиков с журналистами, чтобы сидеть на товарных потоках и не допускать просачивания информации в Сеть. По имеющимся данным, в лагерях высокая смертность из-за пневмонии, которая на самом деле является Covid-19.

На сирийско-иорданской границе в лагерь Эт-Танф коронавирус завезли американцы, ротировавшиеся из Европы и занимавшиеся с боевиками.

В Рукбане семь с половиной тысяч беженцев, которых при потворстве западных ставленников в профильных структурах ООН так и не выпустили на территорию, подконтрольную Дамаску. Какая-либо помощь от коронавируса до них вряд ли дойдет с учетом, что боевиков с родней там достаточно много и они оставят необходимые медикаменты для выживания своих. Подобные же процессы происходят в Эль-Холь и прочих лагерях, где всех не вписывающихся в проект США по реабилитации бывших членов ИГИЛ* могут просто нивелировать с помощью коронавируса.

Сирийское правительство на своей территории удерживает ситуацию под контролем, у сирийского Арабского Красного Полумесяца огромный опыт и авторитет, их представители пытались проехать к беженцам в Идлиб и в Рукбан, чтобы хотя бы оценить обстановку, но при попустительстве ООН, турок и американцев в Идлибе их ограбили и еле вернули Дамаску боевики, а в Эт-Танф их просто не пустили.

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Запрещённая в РФ террористическая организация

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Обстрел Эр-Рияда 28.03.2020



Хуситы обстреляли баллистическими ракетами столицу Саудовской Аравии.
Саудиты заявляют, что 2 баллистические ракеты были сбиты ЗРК "Пэтриот" PAC-3. Тем не менее очевидцы заявляли, что слышали как минимум 3 взрыва на севере столицы (к северу от нее).
Еще одну баллистическую ракету по заявлениям суаудитов сбили в Джизане.







PS. Заглавная картинка – саудовский пропагандистский плакат.

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Метки: главное, компиляция

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