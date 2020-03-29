Сибирские ученые показали, как выглядит коронавирус.
01:51. 29 марта 2020 69 просмотров 5 коммент. Опубликовал: BlackCat
Фотографии опубликовали сотрудники центра "Вектор"
Источник: https://www.amic.ru/news/457165/
Источник: https://www.amic.ru/news/457165/
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Человек обладает свободой воли, несмотря на участь, уготованную ему Провидением, — точно так же, как домашнее животное живёт своими инстинктами, даже когда служит человеку.
Кот, я не знаю сколько получают американские пропагандисты, но знаю сколько зарабатывают сотрудники центра “Вектор”
https://rupres.com/wp-content/uploads/2020/03/28a486d40bbf99348f7f351151704d2a-768×832.jpg
Эволюционируете.
От 14 и выше.
Но за поиск информации плюс.
Ага, до 140.
Узнавали?
Wax sarcastic.