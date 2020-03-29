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Сибирские ученые показали, как выглядит коронавирус.

01:51. 29 марта 2020 69 просмотров 5 коммент. Опубликовал:
Фотографии опубликовали сотрудники центра "Вектор"

Фото: Роспотребнадзор

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Источник: https://www.amic.ru/news/457165/

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