РХБЗ: армия против коронавируса

В этом выпуске «Военная приемка» расскажет об уникальной операции, которую российские войска радиационной, химической и биологической защиты проводят в Италии, куда Россия направила 14 самолетов со спецтехникой и около 100 специалистов. При этом в составе военной делегации находятся всего два журналиста, оба – сотрудники телеканала «Звезда». В этом выпуске вы увидите эксклюзивные кадры, снятые этой группой. И главное: узнаете, в чем уникальность той техники, которую мы отправляем на помощь тяжело страдающему от коронавируса итальянскому народу. А также впервые мы покажем самые современные российские военные технологии для борьбы с химическими и биологическими отравляющими веществами.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZOWk-ZTGQ4k